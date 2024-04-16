قمة مستقبل الضيافة في الرياض تناقش آفاق نمو القطاع في السعودية

تنطلق قمة مستقبل الضيافة 2024 في 29 أبريل / نيسان الجاري وتستمر لمدة 3 أيام حتى 1 أيار / مايو المقبل في مدينة الرياض. وتناقش القمة آفاق نمو وتطور قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والمطورين.

وتغطي قمة مستقبل الضيافة 2024 المجالات الاستثمارية في الضيافة وريادة الأعمال في القطاع والتنمية المستدامة ورأس المال البشري، إضافة إلى الاستثمار في قطاع المأكولات والمشروبات.

اليوم الأول : الإثنين 29 أبريل

تبدأ القمة يوم الإثنين 29 أبريل بالمنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم، تليها ندوة لفهم سلوكيات المستهلك السعودي بعنوان “قواعد الرفاهية الجديدة: استغلال فرص الضيافة في المملكة العربية السعودية”.

وتناقش القمة الآفاق الجديدة في مجال المأكولات والمشروبات لناحية إطلاق العنان للإمكانات في السوق التحويلية.

ويسلط المشاركون في القمة الضوء على المشهد المتغير لقطاع المأكولات والمشروبات وما يعنيه بالنسبة لمستقبل تناول الطعام والمساحات في المملكة العربية السعودية

كما تتطرق القمة في اليوم الأول إلى كيفية استخدام البيانات لإثبات تنافسية الشركات والاستثمار في الأماكن المناسبة.

وتنعقد ندوة بعنوان “كيف يمكن تحفيز قطاع المأكولات في السوق السعودية – وما الذي يجب أن يحدث لتنشيط الضيف المحلي”.

ثم يناقش المشاركون كيفية إطلاق العنان لإمكانات الطهي في المدن السعودية الثانوية والثالثية ومساعدة السعوديين على اكتشاف المملكة العربية السعودية من خلال قوة الثقافة والطعام.

أما في ندوة التطور الرقمي في مجال المأكولات والمشروبات والضيافة، فيناقش المشاركون كيفية الاستفادة من المؤثرين واتجاهات الألعاب على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتبرز أمام المشاركين في قمة الضيافة المستقبلية دراسة حالة بشأن الانتقال من المطاعم إلى قوة وسائل الإعلام العالمية والتعلم من التحول الذي شهدته مجموعة خوسيه أندريس.

ثم تنعقد ندوة حول استكشاف المشاريع في البحر الأحمر الدولية وفرص عقد الشراكات.

ويلقي المشاركون في قمة مستقبل الضيافة نظرة عامة على العوامل المؤثرة على تكاليف بناء المنشآت الفندقية في المملكة العربية السعودية.

وتكشف ندوة عن فرص الاستثمار المستقبلية في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030، يتحدث خلالها محمود عبدالهادي وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية.

وتختتم فعاليات اليوم الأول بندوة حول تعاون القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة تطوير نمط الحياة والترويج لوجهات جديدة ضمن “رؤية 2030”.

اليوم الثاني : الثلاثاء 30 أبريل

يبدأ اليوم الثاني من قمة مستقبل الضيافة بندوة حول كيفية الاستفادة من الاتجاهات الرقمية لتعزيز الاستثمار والعمليات في قطاع الضيافة.

وتنعقد ندوة حول كيفية لعب الذكاء الاصطناعي والوسائل الرقمية دوراً في تحسين عمليات التوريد الشاملة.

أما ندوة تنويع الاقتصاد فتتناول استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال آليات التمويل المبتكرة.

ثم تنعقد ندوة حول تعظيم المرونة المالية من خلال تخصيص الأصول المتعددة.

ويتطرق اليوم الثاني إلى مسألة مهمة وهي كيفية جذب أفضل المواهب في مجال الماكولات والمشروبات والاحتفاظ بها – وما الذي ينبغي مراعاته عند بناء فريق العمل وإدارته في المملكة العربية السعودية.

وتتطرق ندوة الآفاق المستدامة إلى كيفية تحفيز التغيير من خلال الاستثمارات الخضراء.

وتناقش ندوة مستقبل الاستثمار في قطاع الماكولات والمشروبات السعودي أفضل الآليات الناشئة والفرص المتاحة لجلب الاستثمار إلى السوق.

كما يتناول المشاركون في القمة ثورة طول العمر وما تعنيه حياة مديدة لـ 100 عام بالنسبة لمستقبل الضيافة.

وتعالج القمة مسألة مستقبل الضيافة لناحية التقاطع التطوري بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات واللمسة الإنسانية من أجل تجارب لا مثيل لها للضيوف.

وتوفر ندوة حول قوة الذكاء الاصطناعي في مجال الضيافة حلولاً عملية للمستثمرين.

ويطرح المشاركون للنقاش مسألة مستقبل استثمارات الضيافة في المساكن التي تحمل علامات تجارية، والمعيشة المشتركة، والشقق الفندقية في المملكة.

وتنعقد ندوة حول دور العلامات التجارية للفنادق والمأكولات والمشروبات في إحداث تغيير جذري في مستقبل الضيافة في المملكة.

ويختتم اليوم الثاني من القمة بندوة حول تعزيز التميز في الضيافة لصياغة السياسات والمبادرات التي تساهم في جعل الضيافة قطاعاً جذاباً للمواهب.

اليوم الثالث: الأربعاء 1 مايو

وفي اليوم الثالث والختامي من قمة مستقبل الضيافة، تناقش ندوة حول السياحة الداخلية في المدن الثانوية كيفية تمكين مجموعات الفنادق الكبرى من المساعدة في فتح فرص جديدة.

ثم تتناول ندوة أخرى الديناميكيات القانونية ودورها في إعادة تشكيل عقارات الضيافة في المنطقة وتأثيرها على العروض السياحية.

ويتطرق المشاركون في القمة إلى مسألة صعود مشغلي الطرف الثالث في السوق الديناميكي في المملكة العربية السعودية وآفاق النمو في المملكة.

ثم يتم تنظيم ندوة حول كيفية تأثير ديناميكية المدينة المتغيرة في عروض الضيافة والمستهلك.

وتتناول ندوة بعنوان “كسر الحواجز وتشكيل المستقبل” دور المرأة في قيادة السياحة والضيافة.

كما تناقش ندوة بعنوان “بناء الغد” مدى تأثير البناء المستدام على اتجاهات الطلب المتطورة في قطاع الضيافة.

وفي ختام ندوات اليوم الثالث من القمة، يناقش المتحدثون كيفية ضمان استمرارية السياحة الدينية على المدى الطويل.