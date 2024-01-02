قطر.. 4 ملايين زائر في 2023

كشفت قطر للسياحة أن عام 2023 المنصرم سجل دخول 4 ملايين زائر إلى البلاد وهو الرقم الأعلى في السنوات الخمس الأخيرة على أساس سنوي.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان قطر عن استمرارية العمل بمنصة “هيّا” لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للزوار القادمين إليها.

وتتيح قطر لمواطني 95 دولة حول العالم الحصول على تأشيرة فورية عند الوصول إليها.

وقال قطر للسياحة في بيان لها إن تنظيم قطر للفعاليات وإطلاق الحملات الترويجية، على مدار العام، ساهم بشكل كبير في ارتفاع أعداد السياح.

وأشار البيان إلى أن المملكة العربية السعودية استحوذت على صدارة الترتيب لجهة أعداد الزوار القادمين إلى قطر، بنسبة 25.3% تلتها الهند (10.4%)، ثم ألمانيا (4.1%)، والمملكة المتحدة (3.9%)، والكويت (3.5%).

وأوضح البيان إلى أن قطر تستعد لاستضافة ما يزيد عن 80 فعالية خلال 2024 تتنوع بين بطولات رياضة وأنشطة ثقافية ومعارض عالمية، إضافة إلى تنظيم مجموعة من مهرجانات التسوق واستضافة العديد من القمم الدولية وذلك في إطار خططها الطموحة لانعاش السياحة.

وتستضيف قطر مسابقة كأس آسيا لكرة القدم في الفترة بين 12 كانون الثاني/يناير و10شباط/فبراير، بالاضافة إلى فعاليات أخرى أهمها:

مهرجان قطر للتسوق

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات

مهرجان كتارا الدولي للخيول العربية

منتدى قطر الاقتصادي السنوي

سباق جائزة قطر الكبرى لسباقات فورمولا وان

منتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة

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