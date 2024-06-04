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قطر تسجل ارتفاعاً في عدد الزوار بنسبة 17.9٪ خلال شهر أبريل

تظهر البيانات الأخيرة حول زوار قطر ارتفاعاً في العدد، حيث جاء العدد الأكبر منهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بلغت نسبتهم 42٪، مع دخول 55٪ منهم عبر الجو.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت السلطات القطرية عن إحصاءات مشجعة تُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الزوار الوافدين إلى البلاد خلال شهر أبريل الماضي، حيث سُجل ارتفاع بنسبة 17.9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وذلك بناء على ما أصدره المجلس الوطني للتخطيط في نتائج نشرة “قطر إحصاءات شهرية” الخاصة بشهر أبريل، والتي كشفت عن تطورات إيجابية في الاقتصاد القطري خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير، لارتفع إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر بنسبة 17.9٪ خلال شهر أبريل الماضي، ووصل إلى حوالي 382 ألف زائر على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما سجل الشهر نفسه ارتفاعًا بنسبة 16.3٪ مقارنة بشهر مارس 2024. البيانات كشفت أن العدد الأكبر من الزوار كان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بلغت نسبتهم 42٪. ومن بين الزوار، دخل 55٪ عن طريق الجو.

يٌذكر أن قطاع السياحة في قطر يعد واحد من 5 القطاعات التي لها الأولوية في عملية تنويع الاقتصاد القطري. وهو ما تعتبره فرصًا مربحة للمطورين والمستثمرين، من خلال منهج شامل يجمع بين القطاعين العام والخاص.

ويتضمن البرنامج، لتحسين المناخ السياحي في قطر، تنفيذ مشاريع تطوير كبرى مثل مترو الدوحة، ومتحف قطر الوطني، ومشيرب قلب الدوحة، وغيرها من المشاريع.

كما تُعد الدولة على مشارف طفرة غير مسبوقة في السياحة الرياضية والمؤسسية من خلال استضافتها لبطولات عالمية مرتقبة، مثل دورة الألعاب الآسيوية 2030 وكأس العالم فيفا قطر 2022. ولا شك أن هذا السجل الحافل في استضافة الفعاليات الدولية إنما هو جزء من خطة شاملة لتحويل قطر إلى إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...