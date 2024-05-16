قطر تستقطب مليوني زائر خلال 4 أشهر

في جلسة حوارية بعنوان “من الخليج إلى العالم: مستقبل السياحة” ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2024، استعرض سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع السياحة في منطقة الخليج، خاصة بعد النجاح الباهر لبطولة كأس العالم 2022 التي سلطت الضوء على الثقافة والتراث الغني للمنطقة، وعززت مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وأشار الخرجي إلى أن قطر استقبلت أكثر من 4 ملايين زائر في عام 2023، بزيادة قدرها 58.4% عن العام السابق، كما تجاوز عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 حاجز 2 مليون زائر.

وأكد على أهمية السياحة في خلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية والتجارب السياحية لمواكبة هذا النمو المتسارع.

وفيما يتعلق بالمرونة التي يتمتع بها قطاع السياحة، أبرز الخرجي قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مستشهدًا بالتعافي السريع الذي شهده القطاع عالميًا وإقليميًا بعد جائحة كوفيد-19.

وتطرق الخرجي إلى جهود التكامل السياحي الخليجي، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تطوير التأشيرة الخليجية الموحدة، وإلى التعاون المثمر بين قطر والمملكة العربية السعودية في إطلاق حملة “Double Discovery” لتعزيز تجربة الزوار في كلا البلدين.

وفي سياق متصل، ناقش الخرجي العلاقة بين السياحة والاستدامة، مؤكدًا على أهمية تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في آن واحد. وضرب أمثلة على جهود قطر في الحفاظ على الحياة البرية والبيئة، مثل حماية حوت القرش وغزال المها، ودمج هذه الجهود في التجارب السياحية.