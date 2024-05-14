قطر تخطط لتعزيز قطاع الضيافة والسياحة بعد نجاح تجربة كأس العالم 2022

تعتزم قطر تخفيف القيود المفروضة على قطاع الضيافة بهدف الاستفادة من الزيادة الكبيرة في السياحة التي شهدتها البلاد منذ استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ويأتي هذا التوجه في ظل تجاوز قطاع السياحة القطري التوقعات بتحقيقه أرقامًا قياسية في عدد الزوار خلال العام الماضي و بداية هذا العام، مدعومًا باستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الجذب السياحي.

وصرح سعد بن علي الخرجي، رئيس هيئة قطر للسياحة، بأن الجهات المعنية ستعمل على تحرير قطاع الضيافة وإزالة العقبات التي تواجه الفنادق فيما يتعلق بساعات العمل والتراخيص.

وتجاوز قطاع السياحة في الدولة التوقعات بتحقيقه نمواً ملحوظاً في عدد الزوار خلال عام 2023، حيث استقبلت البلاد 4 ملايين زائر بزيادة 39% عن العام الذي شهد استضافة كأس العالم.

وشهدت بداية عام 2024 أيضاً أداءً قوياً، حيث استقبلت الدوحة رقماً قياسياً بلغ 700 ألف زائر في كانون الثاني/يناير خلال استضافتها لبطولة كأس آسيا لكرة القدم. وبلغت نسبة الإشغال في الفنادق في العاصمة 75% في الربع الأول من العام.

وتنوعت جنسيات الزوار، حيث جاء حوالي 44% منهم من دول الخليج المجاورة، بينما ارتفع عدد الوافدين من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

وتهدف قطر الآن إلى استقطاب المزيد من العائلات والسياح القادمين بغرض العلاج والمسافرين من رجال الأعمال من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من المؤتمرات والمعارض والفعاليات الرياضية والثقافية.

وتشمل هذه الفعاليات منتدى قطر الاقتصادي ومعرض جنيف الدولي للسيارات وقمة الويب وكأس العرب لكرة القدم وكأس العالم لكرة السلة فيبا.

وتخطط قطر أيضاً لتنظيم جدول فعاليات مزدحم في مجالات الفن والتصميم والأزياء كجزء من مساعيها للوصول إلى هدفها المتمثل في استقطاب 6 ملايين زائر دولي سنوياً بحلول 2030