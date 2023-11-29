قطاع الضيافة السعودي يتجاوز مستويات 2019

تحسنت مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية خلال شهر أيلول / سبتمبر 2023 على أساس سنوي مقارن. وارتفع متوسط مُعدّل الإشغال بمقدار 5,9 نقاط مئوية، وسط زيادة قدرها 18.4% في متوسط السعر اليومي وزيادة قدرها 31.2% في الإيرادات لكل غرفة متاحة، وفق تقرير صادر عن “سي بي آر إي”.

ويعكس المستوى القوي لأداء قطاع الضيافة السعودي تفوقاً على المستويات المسجلة في عام 2019. في العام حتى سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، سجلت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 1.2 نقطة مئوية في متوسط مستويات الإشغال، وزيادة بنسبة 9.6% في متوسط السعر اليومي، وزيادة بنسبة 11.8% في الإيرادات لكل غرفة متاحة.

وعلى مستوى المدن السعودية، نما متوسط الإشغال في جدة بنسبة 7.3 نقطة مئوية على أساس سنوي مقارن في سبتمبر 2023، بينما انخفض متوسط السعر اليومي بنسبة 0.1%، مما أدى إلى زيادة الإيرادات لكل غرفة متاحة في جدة بنسبة 12.7%.

وخلال هذه الفترة، ارتفع متوسط مُعدّل الإشغال في الخبر بنسبة 7.7 نقطة مئوية، بينما انخفض متوسط السعر اليومي بنسبة 4.9%، مما أدى إلى تحسن بنسبة 9.0% في الإيرادات لكل غرفة متاحة.

وفي الرياض، شهد متوسط الإشغال ارتفاعاً بنسبة 3.1 نقطة مئوية مع تحسّن متوسط السعر اليومي بنسبة 13.1%، وبلغت ذروته في نمو الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 19.1% في العاصمة.

وكان أداء كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ثابتاً حيث اختتما المواسم الدينية التي تشهد ذروة الإشغال. وشهد متوسط مُعدّل الإشغال في المدينة المنورة زيادة قدرها 10.1 نقطة مئوية، حيث سجل متوسط السعر اليومي ارتفاعاً بنسبة 38.1%؛ ما أدى إلى تحسن الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 60.8%. وبالنسبة لمكة المكرمة، كان متوسط مُعدّل الإشغال أكبر بمقدار 5.9 نقطة مئوية، وارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 27.2% على أساس سنوي مقارن في العام حتى سبتمبر 2023؛ ما أدى إلى تسجيل الإيرادات لكل غرفة متاحة مُعدّل نمو قوي قدره 40.6%.

وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “سي بي آر إي”، دبي: “حققت السياحة الدينية وضيافة الشركات نمواً واضح الاثر على مؤشرات الاداء الرئيسية لقطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية خلال العام حتى سبتمبر 2023، مقارنة بالعام السابق. خلال هذه الفترة، عبر المملكة، ارتفع متوسط معدلات الاشغال بنسبة 5.9% وقفز متوسط السعر اليومي بمقدار 18.4%، كما حقق متوسط الايرادات لكل غرفة متاحة زيادة بنسبة 31.2%. وفي ما تبقى من العام، ومع اقبال فعاليات موسمي الرياض وجدة والتي ستنطلق قريباً، نتوقع استمرار اداء القطاع القوي”.