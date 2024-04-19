قطاع السياحة والسفر في الإمارات.. نمو استثنائي وتوقعات واعدة لعام 2024

شهد قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 انتعاشًا ملحوظًا، مدفوعًا بعوامل مختلفة منها عودة حركة السفر الدولي، وفعاليات عالمية بارزة، وجهود الحكومة الإماراتية لتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة.

وتشير التوقعات إلى أن هذا النمو سيستمر في عام 2024، حيث من المتوقع أن يساهم القطاع بنسبة 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ليصل إلى 236.4 مليار درهم، مقارنة بـ 219.7 مليار درهم في عام 2023. ويعود هذا النمو إلى عوامل متعددة، منها:

ازدياد أعداد السائحين الوافدين:

حيث تتوقع شركة “بي.إم.آي” أن يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى الإمارات بنسبة 14.4% ليصل إلى 28.5 مليون سائح في عام 2024.

حيث تتوقع شركة “بي.إم.آي” أن يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى الإمارات بنسبة 14.4% ليصل إلى 28.5 مليون سائح في عام 2024. ارتفاع إنفاق السياح:

من المتوقع أن يصل إنفاق السياح الدوليين في الإمارات إلى 191.8 مليار درهم عام 2024، بينما سيصل إنفاق السياح المحليين إلى 58 مليار درهم.

من المتوقع أن يصل إنفاق السياح الدوليين في الإمارات إلى 191.8 مليار درهم عام 2024، بينما سيصل إنفاق السياح المحليين إلى 58 مليار درهم. خلق فرص عمل جديدة:

من المتوقع أن يوفر قطاع السياحة والسفر 832.9 ألف وظيفة في عام 2024، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي الوظائف في الدولة.

وقالت جوليا سيمبسون الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس السفر والسياحة العالمي في لقاء إعلامي أمس، عقد في أبوظبي، إن مساهمة قطاح السياحة بالناتج المحلي الإماراتي للعام الحالي سيبلغ نحو 236.4 مليار درهم بنمو 7.6% مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23% مقارنة بعام 2019.

وأوضحت أن قطاع السفر والسياحة سيسهم بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2024، مقابل 11.7% في 2023.

وتُعدّ الهند وروسيا والمملكة العربية السعودية من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسائحين إلى الإمارات. كما أنّ سياحة الترفيه تحظى بشعبية كبيرة في الدولة، حيث استحوذت على 83.1% من إجمالي إنفاق السياحة في عام 2023.

وعلى الصعيد الإقليمي، شهد قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط نموًا بنسبة 25% في عام 2023، ليصل إلى 460 مليار دولار، وارتفع عدد الوظائف في القطاع إلى 7.7 مليون وظيفة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2024.

وبشكل عام، تُشير التوقعات إلى أنّ قطاع السياحة والسفر في الإمارات سيستمر في لعب دور هام في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في السنوات القادمة.