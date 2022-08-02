قريباً افتتاح مطعم ميز للأطباق السعودية الأصيلة

أعلنت شركة الخزامى انها تضع اللمسات الأخيرة قبيل افتتاح مطعم “ميز” للأطباق السعودية الأصيلة، الذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية وهيئة التراث وهيئة فنون الطهي وهيئة تطوير بوابة الدرعية، لضمان أصالة المطبخ والثقافة والتراث السعودي بشكل كامل.

وقال خالد حميد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى: “ميز هو أكثر من مجرد مطعم، لأنه يأخذنا في رحلة ساحرة تعرّفنا على تقاليد وثقافة المملكة الأصيلة، كما يوفر وجهة مثالية لعشاق النكهات السعودية”.

وأضاف: “كونه أول مطعم سعودي حقيقي في العالم، نعتقد فعلًا أنه سيقدم أفضل المأكولات السعودية وتجربة طهي فريدة من نوعها، ليصبح الخيار الأفضل للسياح والمقيمين والزوار على حد سواء”.

وتعكس قائمة الطعام لدى “ميز” لوحة فنية بحد ذاتها بما تتضمن من مأكولات متميزة تُقدم في سياق معاصر يذكّي جميع الحواس ويعرّف عن نوع جديد من المذاقات السعودية التي ستصبح علامة بارزة للمطبخ السعودي الأصيل حول العالم.

ويتميز “ميز” بأجواء أنيقة ومعاصرة كما يوفر جوًا ترحيبيًا للأشخاص القادمين من ثقافات متعدّدة.