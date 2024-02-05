أفضل 10 فيلات لقضاء عطلة صيفية في أوروبا

لقضاء العطلات، الفيلا هي مكان للانغماس في الخيال، حيث تستيقظ على تغريد العصافير، وحضن حوض السباحة بدلاً من المنبه، وترسل الأطفال إلى ضوء الشمس لقطف الفاكهة من بستانك لتناول الإفطار (بدلاً من الصراخ).

سواء اخترت الانغماس في الخيال المذكور في وسادة رمادية اللون على طراز كارداشيان، أو منزل مميز مع مظهر جميل لسنوات من الملكية المحببة، فهناك فيلا تحمل اسمك عليها في أوروبا.

ويتجه بعض المصطافين الأذكياء بعيدًا عن الطرق المألوفة بحثًا عن الصفقات.. إليك اختيارات موقع تليغراف لأفضل الفلل لقضاء عطلة صيفية دافئة مع أحبائك في أوروبا، وجميعها متاحة في موسم الذروة، وبتكلفة منخفضة تصل إلى 26 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد في الليلة.

1 – فيلا أودو (توسكانا – إيطاليا)

من الصعب التغلب على موقع Oddone، والذي يقع على بعد نصف ساعة من مطار بيزا، وهو القاعدة المثالية التي يمكن من خلالها رؤية مواقع توسكانا.

إنها فيلا ريفية من الداخل، مع جدران حجرية وأسقف ذات عوارض ومصاريع خشبية، في حين أن منطقة الجلوس على طراز العريشة في المسبح مثالية للاسترخاء بعد مشاهدة معالم المدينة.

وتتسع الفيلا لإقامة 8 أشخاص، بسعر يبدأ من 5245 جنيهًا إسترلينيًا.

2- فيلا ووترسايد (كوتور- الجبل الأسود)

رصيف المراكب الصغيرة الخاص بها الذي يمكنك من خلاله السباحة أو قوارب الكاياك أو صيد الأسماك يميز هذا المنزل الحجري الجاد عن الزحام.

وتشكل أشجار التين وأشجار العنب تراسات مظللة للهروب من حرارة الصيف، بينما تحتوي غرف النوم على تكييف. تستوعب 10 أشخاص، بسعر يبدأ من 3118 جنيهًا إسترلينيًا.

3- كومبورتا ديون هاوس (كومبورتا – البرتغال)

هي سلسلة من المربعات التي تعانق ساحات داخلية وتربطها ممرات زجاجية. تقع هذه الفيلا البسيطة بالقرب من كومبورتا الرائعة هي حلم عاشق التصميم.

ويعد التراس الموجود على السطح مكانًا مثاليًا لمن يستمتعون بغروب الشمس برفقة حفيف البحر، بينما يمتد المسبح اللامتناهي الرائع إلى الرمال.

تتسع لإقامة 14 شخصًا، بسعر يبدأ من 14973 جنيهًا إسترلينيًا.

4- طاحونة سيلي (وادي لوت – فرنسا)

على ضفاف نهر سيلي، تحتوي هذه الفيلا على طاحونة مائية وبرج، ويمكنك أن تحظى بألعاب التنس والكروكيه وتنس الطاولة؛ كما يمكنك فيها قطف التين والكمثرى والتفاح؛ وتضم عددا من الأراجيح للتأرجح بينما تتدفق المياه.

وهي مملوكة لأصحاب فنادق سابقين، وتقع على بعد 20 دقيقة بالدراجة من مدينة فيجيا التي تعود للقرون الوسطى.

وتتسع لإقامة 10 أشخاص، بسعر يبدأ من 5795 جنيهًا إسترلينيًا.

5- فيلا فينكا نيكو (إيبيزا – إسبانيا)

تتميز القصور الضخمة في إيبيزا بأسعار باهظة، لذا فإن هذا المنزل الريفي، الذي يقع خارج سانتا إيولاليا، يلبي متطلباتك الشخصية وبسعر مناسب نوعا ما. مع الثريات الملونة والأسقف ذات العوارض الخشبية وحمام السباحة الكبير، فهو مكان رائع لقضاء العطلات العائلية.

والمكان مخصص لإقامة 6 أفراد، بسعر يبدأ من 3415 جنيها إسترلينيا.

6- فيلا بيلارو (صقلية – إيطاليا)

يقع فندق Bellaro in Noto فوق بساتين الزيتون، ويمزج بين النوافذ ذات طراز Crittall والأسطح الرخامية والحدائق ذات المناظر الطبيعية للحصول على تأثير أنيق. الحياة هنا تدور حول الاستمتاع بالهدوء في الهواء الطلق: يوجد مطبخ في الهواء الطلق، ومناطق جلوس متفرقة، وبالطبع حمام سباحة للاستمتاع بالهدوء.

يتسع لإقامة 8 أشخاص، بسعر يبدأ من 9161 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع.

7- فيلا ثيروس (رودس – اليونان)

يقع هذا المكان بجوار شاطئ لاكانيا مباشرةً، وقد افتتح أبوابه في عام 2023 ويشعرك وكأنك تقيم في كوخ شاطئي فاخر للغاية (مكتمل بحوض سباحة). إنه المكان المثالي للعائلات الشابة.

ويتسع لإقامة 4 أشخاص، بسعر يبدأ من 2522 جنيهًا إسترلينيًا.

8- فيلا فرانجيباني (جزيرة بالميزانا – كرواتيا)

هذه الأعجوبة ذات اللون الوردي بالكامل، والمختبئة بين أشجار الصنوبر تقع على بعد خطوات فقط من الشاطئ ويمكن الوصول إليها بالقارب السريع من هفار.

وتقع بجوار مطعم Meneghello الشهير، والذي يعوض عن نقص مرافق المطبخ.

ويتسع لإقامة 4 أشخاص، بسعر يبدأ من 1563 جنيهًا إسترلينيًا للمبيت والإفطار في غرف زوجية.

9- فيلا بوبس (كاب فيريت – فرنسا)

تبدو هذه الأعجوبة المستقبلية وكأنها جسم غامض من الخارج، مع مظهر خارجي أبيض متعرج يبدو وكأنه يطفو فوق حوض السباحة. في الداخل، تتميز غرف النوم بتصميمات فنية مبهجة مع لمسات زاهية من الألوان.

الفيلا تتسع لإقامة 6 أشخاص، بسعر يبدأ من 5740 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع.

10- فيلا كالا بيترا (ميغانيسي – اليونان)

تقع “كالا بيترا” على قمة تلة خاصة بها مع إطلالات 360 درجة على البحر والجبال المحيطة بها، وهي مكان رائع لقضاء العطلات الكسولة. يتم تخصيص أيام للاستحمام في حوض السباحة، قبل زيارة الحانات في القرى المجاورة لتناول وجبات العشاء الطويلة.

وتتسع لإقامة 6 أشخاص، بسعر يبدأ من 1231 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد بما في ذلك رحلات الطيران وتأجير السيارات.