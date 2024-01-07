فريق التحرير by فريق التحرير

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تعرف على الوجهة الفاخرة الجديدة في موسم الرياض

تعتبر هذه المنطقة موطنًا لتشكيلة متنوعة من العلامات التجارية الفاخرة في مجالات الأزياء والمجوهرات، مما يجعلها واحدة من الوجهات المثالية لمحبي التسوق الراقي

فريق التحرير by فريق التحرير

تبرز “فيا”رياض كواحدة من أهم الوجهات المفضلة في موسم الرياض لهذا العام، حيث تتميز بسحرها وتصميمها المعماري الذي استوحى من الطراز السلماني، تجمع بين أندر المجوهرات وألذ الأطباق.

تعتبر هذه المنطقة موطنًا لتشكيلة متنوعة من العلامات التجارية الفاخرة في مجالات الأزياء والمجوهرات، مما يجعلها واحدة من الوجهات المثالية لمحبي التسوق الراقي.

وإلى جانب هذا التنوع التجاري، تقدم فيا رياض مجموعة واسعة من المقاهي والمطاعم العالمية الفاخرة، مع صالات سينما مميزة وعدد من الفنادق الراقية التي تضيف قيمة إضافية لزيارة الزوار.

يُعتبر مطعم “واغيو مافيا” ومطعم “جيم خانا” من بين الوجهات الشهيرة التي تقدم تجارب طعام استثنائية، حيث يتميز كل منهما بأجوائه الفريدة وتشكيلاته المذهلة. كما يضيف مطعم ومخبز “بيانكا” لمسة من التنوع من خلال أطباقه المستوحاة من ثقافات متعددة.

وتتضمن فيا رياض مساحة تسوق فريدة تشمل أكثر من 70 علامة تجارية عالمية فاخرة، بالإضافة إلى معرض للسيارات الفاخمة والتعاونيات العالمية المميزة. وتُعتبر مجموعة متنوعة من الساعات الفاخرة والمجوهرات والملابس والإكسسوارات الراقية جزءًا لا يتجزأ من هذه التجربة التسوقية الراقية.

بشكل عام، تُعَدّ فيا رياض وجهة لافتة في موسم الرياض لهذا العام، تقدم تجربة شاملة تجمع بين الرفاهية والأناقة والترفيه، مما يجعلها وجهة مثالية للزوار الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتجربة تسوق وترفيه فاخرة ومتميزة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...