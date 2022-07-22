فورسيزونز الرياض يجدد مبناه بتكلفة 150 مليون دولار

أجرى فندق “فورسيزونز” الرياض أعمال تجديد شاملة وصلت تكلفتها إلى 150 مليون دولار، أثمرت عن حلة جديدة بالغة التميز، تظهر المزيد من جمال الفندق المتميز بهندسته المعمارية المرموقة وتصاميمه العصرية.

ويعتبر جناح المملكة الفخم الجديد من أجمل الكنوز التي كشف فندق “فورسيزونز” الرياض النقاب عنها.

ويمتد الجناح الجديد على مساحة الطابقين 48 و 50 من الفندق ويتمتع بإطلالة خلابة على المدينة، وتبلغ مساحته 330 متراً مربعاً حافلة بفخامة “فورسيزونز” الحصرية لنزلاء الفندق.

ويحظى ضيوف “جناح المملكة” بدلال استثنائي يليق بكبار الشخصيات، حيث يوفر الجناح مزايا خاصة مثل شاشة تلفزيون 146 بوصة مصنوعة من 16 شاشة LED من “سامسونج”، لخلق أجواء مثالية للضيوف للاستمتاع بالمشاهدة المفضلة لديهم.

كما يقدم الجناح قرص دوار “ماستر اينوفيشن” بقيمة 45000 دولار، مصنوع يدويًا في ألمانيا بواسطة “كلير اوديو ايليكترونيك”، تكمله مجموعة مختارة وخاصة من التسجيلات الموسيقية. تم الحصول على المجموعة الموسيقية النادرة من قبل منسق خاص وتتضمن أنواعًا مختلطة من موسيقى الروك أند رول إلى موسيقى الجاز الحديثة ، بالإضافة إلى الألحان المميزة من الستينيات.

كما تتوفر خدمة الخادم الشخصي عند حجز “جناح المملكة”، ويحرص الفريق على تقديم أفضل وأرقى الخدمات الشخصية للضيوف ويسهرون على راحتهم وتأمين كافة متطلباتهم.

وقال جونتر جيبهارد، مدير عام فندق “فورسيزونز” الرياض: “صُمم جناح المملكة بذكاء لإشراك حواس ضيوفنا وإنشاء قصص مرئية يتذكرونها بعد فترة طويلة من مغادرتهم. كما إن وسائل الراحة المدروسة جيدًا وخدمة فورسيزونز البديهية ، توفر للضيوف أقصى درجات الرفاهية، ومن بينها فرصة قضاء بعض الوقت في التواصل مع أحبائهم وخلق تجارب وذكريات إستثنائية”.