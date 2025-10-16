غرامة للمخيمين دون ترخيص إلكتروني في السعودية

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية خدمة إصدار تصاريح التخييم للعام الجاري 2025 عبر منصة “نباتي” الإلكترونية وذلك ضمن جهود تيسير الإجراءات وتنظيم عملية التخييم بالتزامن مع دخول موسم الشتاء.

وقال المركز التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إن الخدمة تمكن الراغبين في التخييم التقديم للحصول على التصريح، من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل معلومات موقع التخييم، والموافقة على التعهد عبر الرابط الإلكتروني، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أنه تم توسيع نطاق التخييم ليشمل مواقع إضافية من أراضي الغطاء النباتي التابعة للمركز “المتنزهات الوطنية، المراعي الطبيعية، الغابات”، بعدد من مناطق المملكة؛ ليلبي كافة التطلعات.

ودعا المركز إلى ممارسة التخييم في أراضي الغطاء النباتي والاستمتاع بالهدوء وسط الطبيعة الساحرة والأجواء النقية، مشدداً على أن التخييم دون ترخيص من شأنه أن يعرّض المُخالف لغرامات.

منصة إلكترونية للتخييم

كان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أطلق في يناير/كانون الثاني 2024، منصة إلكترونية لإصدار تصريحات التخييم الفورية في مختلف مناطق المملكة، لتسهيل تجربة المتنزهين والراغبين في التخييم، وسرعة الحصول على التصاريح اللازمة للاستمتاع بمناطق الغطاء النباتي خلال موسم الشتاء.

وتشمل المواقع المتاحة للتخييم في المنصة؛ 51 موقعاً مختلفاً في 8 مناطق على مستوى المملكة، بطاقةٍ استيعابية إجمالية تتجاوز 13,650 مخيماً، حيث يمكن للراغب في التخييم، التقديم للحصول على التصريح خلال دقائق في خطوات بسيطة، باستخدام الجوال أو أي من الأجهزة الذكية، عبر تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل معلومات الموقع، والموافقة على التعهد، وذلك من خلال الرابط التالي https://nabati.ncvc.gov.sa/ncvc/?id=ncvc_home .

ودعا مركز “الغطاء النباتي” المتنزهين الراغبين في التخييم إلى المحافظة على الغطاء النباتي، من خلال ترك المكان نظيفاً بعد التخييم، وتجنب القيادة في غير المسارات المخصصة، والامتناع عن استخدام الفحم والحطب المحلي؛ لتلافي الوقوع تحت طائلة العقوبات، حسب نظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

ونوّه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التخييم، والتأكد من حالة الطقس قبل التوجه إلى المخيم، واصطحاب معدات الإسعافات الأولية وكميات كافية من المياه والطعام، والاحتراس من الحياة البرية، واستخدام نار المخيم بطريقة آمنة واستعمال الأدوات المناسبة لإشعالها بما يحافظ على الغطاء النباتي.

ويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتأثرة بيئياً منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.