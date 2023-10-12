عطلة نهاية الأسبوع في الرياض… 10 أماكن يمكنك زيارتها

يرشح لك “أريبيان بزنس”، أفضل 10 أماكن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الرياض، تتضمن أهم المعالم السياحية، والأماكن التاريخية، وأهم الأماكن لممارسة التسوق، وأهم تجارب الترفيه.

والعاصمة السعودية الرياض، هي مدينة شهدت مهد ولادة المملكة العربية السعودية، وهي تنمو، وتزدهر، وتضيف تجارب متنوعة جديدة لزوارها، والمقيمون بها كل يوم.

الأماكن السياحية والتاريخية

تقدم لك “أريبيان بزنس”، بعض الأماكن السياحية، والتاريخية، التي يمكنك التمتع بزيارتها، وهي جسر برج المملكة المعلق، وروضة التنهات، وقصر المربَّع، والمتحف الوطني السعودي.

1- جسر برج المملكة المعلق

تمتع بإطلالة رائعة لمدينة الرياض عن جسر برج المملكة المعلق، وأنت تستمع لشرح المرشد السياحي للبرج عن أهم المعالم المهمة في مدينة الرياض، وذلك حسب منصة “روح السعودية” التابعة للهيئة السعودية للسياحة.

والجسر يقع بالدور الـ 99 ببرج المملكة، على ارتفاع 300 متر، وهو يعتبر أحد أعلى المطلات في الشرق الأوسط مما يجعله نشاطاً مثالياً خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرياض.

وبعد إنهائك مشاهدة مدينة الرياض، من الممكن أن تذهب إلي لزيارة مسجد الملك عبد الله، وهو أعلى مسجد في المملكة العربية السعودية في الدور 77 بالبرج.

طريقة الوصول: مدخل الجسر المعلق، ومكتب التذاكر بين محلي “مون بلانك”، و”كارولينا هريرا” ببرج المملكة.

سعر التذكرة: 69 ريالًا للبالغين، و23 ريالًا للأطفال دون سن 10 سنوات.

2- روضة “التنهات”

روضة “التنهات”

متع نظرك بأجمل أماكن التنزه بين زهور الأقحوان، وأصوات العصافير، مع جو معتدل ونقي في “روضة التنهات”، التي تعتبر أكبر روضة طبيعية في المملكة العربية السعودية، وتزين جانبيها الشمالي، والشرقي، رمال نفود الدهناء، على بعد 185 كيلومتر شمال العاصمة الرياض.

أجمل مواسم الزيارة: موسم الربيع لتستمع عائلتك بفرصة للمشي، والاستكشاف نهارا، وحفلات الشواء الليلية، وذلك حسب منصة “روح السعودية” التابعة للهيئة السعودية للسياحة.

الاستعدادات: أدوات ومعدات التخييم، واستكمال ما ينقصك منها بشرائها من متاجر منتشرة حول الروضة.

3- قصر المربَّع

قصر المربَّع

استمتع بمشاهدة ذاكرة الرياض، وماضيها العريق، والأحداث التاريخية، التي شهدها قصر الملك المؤسس بالرياض “قصر المربع التاريخي”، الذي انتقل له الملك وأسرته له، منذ عام 1939، حتى عام 1953 باعتباره مكان الحكم، وديوانًا يستقبل فيه زعماء ورؤساء دول العالم.

واكتشف ما تحتوي عليه الغرف في جولة تاريخية داخل القصر، من مقتنيات، وملبوسات، وصور تذكارية للملك مع أبنائه، ومع عدد من قادة الدول، وذلك حسب منصة “روح السعودية” التابعة للهيئة السعودية للسياحة. ويقع القصر على بعد 2 كيلومتر من الرياض القديمة، ومساحته 1680 متراً مربعاً، وأمر بإنشاؤه الملك الراحل عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، على شكل مدينة صغيرة محاطة بالأسوار، يحتوي عدة مبانٍ، و32 غرفة على طابقين، بالإضافة لمجالس استقبال ضيوف الملك.

أوقات الزيارة: مفتوح للزيارة طيلة أيام الأسبوع. من السبت حتى الخميس يمكن زيارته خلال الفترة الصباحية (9 صباحا إلى 12 مساء) وخلال الفترة المسائية (5مساءا–8 مساء). يوم الجمعة متاح للزيارة فقط في الفترة المسائية (5 مساء–8 مساء).

سعر التذكرة: مجانا

4- المتحف الوطني السعودي

المتحف الوطني السعودي

تعرف إلى حكايات 3700 قطعة تراثية من تماثيل، ومخطوطات، ومنحوتات لا مثيل لها، من كل العصور، داخل أروقة “المتحف الوطني السعودي”، بحي المربع بجوار قصر الملك عبد العزيز، على مساحة 17 ألف متر مربع. يمكنك التقاط صور شخصية في أركان التصوير المخصصة خلال الاحتفالات والفعاليات التي يستضيفها المتحف.

مواعيد الزيارة: من يوم السبت إلى يوم الأربعاء: من الساعة 9 صباحا، وحتى 7 مساء. يومي الخميس والجمعة: من 2 مساء وحتى 10 مساء. يوم الأحد: إجازة المتحف الأسبوعية.

سعر التذكرة: الكبار بـ 10 ريال سعودي، أما الأطفال دون الخامسة يدخلون مجانًا.

أماكن شائقة للتسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرياض

ترشح لك “أريبيان بزنس”، بعض الأماكن التي تعيش فيها أكثر تجارب التسوق إثارة في مدينة الرياض، مثل منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، و”سوق الزل”، و “الرياض بارك”.

5- بوليفارد رياض سيتي

بوليفارد رياض سيتي

“بوليفارد رياض سيتي”، هو أكبر منطقة ترفيهية بالرياض، بمساحة 900 ألف متر مربع، وفرصة للذهاب لوجهات متعددة للبهجة، والمرح، مثل متحف الشمع وصولًا إلى ملاعب التنس، والغولف، وجولات تسوق لشراء ملابس تحمل علامات تجارية عالمية.

وفي نهاية يومك استمتع بوجبتك المفضلة سواء كانت محلية، أو أجنبية في مطاعم مختلفة، كل هذا وسط شاشات عملاقة، وعروض بهلوانية، ونافورة راقصة، كما يمكنك مشاهدة افلامك المفضلة في أكبر دار سينما في الشرق الأوسط.

تذاكر الدخول للبالغين: من السبت إلى الأربعاء: 25 ريالاً سعودياً. يومي الخميس والجمعة: 50 ريالاً سعودياً.

الأطفال تحت 12 سنة مجانا

الحجز عبر موقع ticketmx.com.

6- سوق الزل الشعبي

سوق الزل الشعبي

اكتشف الحضارة المخبئة في البقعة التجارية الأولى في الرياض، وأقدم أسواقها سوق “الزل الشعبي”، الذي يقع في حي الديرة، على بعد نحو 5.4 كم من قصر المربع التاريخي، على مساحة 38 ألف متر مربع، يباع فيه البخور، والعود، والعطورات الشرقية، ومستلزمات الزي التقليدي السعودي، ويتميز بإجراء مزاد يومي للأشياء الثمينة.

مواعيد العمل: من 30 عصرًا إلى الساعة 10:30 مساءً.

موعد مزاد القطع الأثرية الثمينة: فترة ما قبل الغروب.

7- الرياض بارك

الرياض بارك

مركز “الرياض بارك”، يعتبر أضخم مركز تجاري بالرياض، يضم وجهات تسوّق عالميّة توفر كل ما تحتاج إليه الأسرة من ملابس راقية تناسب جميع أفرادها، ووجهات ترفيهية متنوعة، مثل متحف الغموض الذي يقدم ألغازاً شائقة للصغار، والكبار، وصالة ألعاب الأطفال، ودار سينما فوكس، ومطاعم تقدم أشهى المأكولات المحليّة، والمخبوزات الفرنسيّة.

مواعيد العمل: من 09:00 صباحًا، وحتى 01:00 بعد منتصف الليل.

تجارب لرحلات ومغامرات

تقدم لك “أريبيان بزنس”، بعض التجارب، والمغامرات الجديدة، التي توفر لك قضاء وقت ممتع مع أصدقائك، أو عائلتك مثل سفاري على الخيل في حديقة نوفا للحياة البرية، أو جولة اكتشف الرياض وأشيقر التاريخية في نهاية الأسبوع، أو جولة مع “يلا بايك بنات فقط”.

8- سفاري على الخيل في حديقة نوفا للحياة البرية

حديقة نوفا للحياة البرية

اكتشف أكثر من 700 حيوان من بيئات متنوعة من الحياة البرية، خلال رحلتك في حديقة نوفا البرية على ظهر الخيل، كما يمكن زيارة منتجع نوفا للجولف، وغيره، وكل هذا على بعد 80 كيلو متر من الرياض.

من يستطيع القيام بالرحلة والعدد:

تجربة مناسبة لمن هم أكثر من 15 عاماً، من الجنسين.

كل رحلة تسمح بـ 10 أشخاص كحد أقصى.

جدول الرحلات ومدتها:

تبدأ أول رحلة 7 صباحًا، وآخر رحلة 3:30 عصرًا.

المدة: ساعة كاملة.

سعر التذكرة: 200 ريال للفرد شاملة الضريبة.

الحجز:عبر بوابة الدفع الآمنة لهلا يلا.

9- اكتشف الرياض و أشيقر التاريخية في جولة نهاية الأسبوع

في تجربة يوم سياحي كامل، استكشف الرياض، وتعرف إلى ملامح من التاريخ في قرية أشيقر التراثية، والدرعية، والمتحف الوطني، وقلعة المصمك.

خط سير الرحلة خلال اليوم:

التجمع في الفيصلية، الساعة 8 صباحا، والتوجه بعدها بـ 20 دقيقة إلى نقطة الالتقاء في فور سيزون، ثم الوصول بحيرة ملح القصب، الساعة 11 صباحا، ثم التوجه إلي شقير الساعة 12:30 ظهرا للقيام بجولة هناك.

ثم الاستراحة الساعة الثانية وتناول وجبة الغداء في مطعم محلي، والعودة إلى مدينة الرياض، للقيام بجولة في الدرعية، ثم جولة في المتحف الوطني، ثم جولة في قلعة المصمك، ثم النزول في في الفيصلية، وانتهاء الرحلة عند الساعة 9:30 مساء.

سعر التذكرة: 750 ريالاً سعودياً.

مشتملات التذكرة:

وجبات خفيفة ومياه الشرب، والغذاء.

مرشد سياحي، وتذاكر الدخول للمزارات في الرحلة.

10- يلا بايك بنات فقط

ادع صديقاتك، للاستمتاع بجولة على الدراجة في وادي حنيفة، للتعرف إلى معالمه في مغامرة غير معتادة، وجديدة لك.

من يستطيع القيام بالرحلة:

مناسبة للنساء من عمر الـ 16 سنة وأكثر.

لا ينصح فيها لمن لديهن مشكلات في الظهر.

لا ينصح بها لمن لديهن مشكلات بالقلب أو حالات طبية حرجة.

توفر الرحلة للمشتركة الخوذة والدراجة والماء من قيمة التذكرة.

الرحلة تبدأ من عرقة وصولًا إلى وادي حنيفة.

موعد الرحلات:

كل الثلاثاء من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً.

سعر التذكرة: 80 ريالاً للمشتركة

الحجز: عبر بوابة الدفع الآمنة لهلا يلا.