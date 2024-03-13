عطلة عيد الفطر تشهد تضاعف حجوزات السفر من الإمارات

كشفت دناتا للسفريات، عن تضاعف حجم حجوزات السفر الدولية من دولة الإمارات خلال عطلة عيد الفطر المبارك في شهر نيسان / أبريل المقبل، وذلك مقارنةً بمستويات العام الماضي.

وكانت دناتا للسفريات قد شهدت في السنوات الماضية تقارباً بين خياري السفر الدولي أو الإقامة المحلية خلال عطلة العيد للمقيمين في دولة الإمارات، وشهد هذا العام ارتفاع أعداد العملاء الذين اختاروا السفر للخارج بنسبة 60% من جميع الحجوزات، بينما فضّل 40% حجز إقامات داخل الدولة.

وكشفت “دناتا” أن الوجهات الأكثر إقبالاً لحجوزات عطلة عيد الفطر من دولة الإمارات هي جزر المالديف وتايلند وإيطاليا وموريشيوس والولايات المتحدة الأمريكية، على الترتيب.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في “دناتا للسفريات”: “يغتنم المسافرون من دولة الإمارات خلال عطلة عيد الفطر الطويلة لهذا العام، الفرصة من خلال إجراء حجوزات مسبقة إلى وجهات بعيدة في مناطق مثل آسيا والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت: “تحظى جزر المالديف وموريشيوس في المحيط الهندي، إلى جانب تايلاند، بإقبال كبير لدى المسافرين على مدار العام بفضل مناخ هذه الوجهات وسهولة الوصول إليها من دولة الإمارات، وهذا العام، تزايد الطلب على السفر إلى إيطاليا والولايات المتحدة لقضاء عطلة العيد مقارنة بعام 2023، حيث يفضّل المسافرون مدينتي روما وفينيسيا في إيطاليا، بينما كانت مدينتا نيويورك ولاس فيغاس الأكثر إقبالاً في الولايات المتحدة”.

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