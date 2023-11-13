11 دولة أوروبية توقف العمل بتسهيلات فيزا شنغن لعبور حدودها

أوقفت إحدى عشرة دولة أوروبية – منها فرنسا وسلوفاكيا والسويد وألمانيا – قواعد فيزا شنغن التي توفر حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي لتعيد فرض النقاط الحدودية للتدقيق بهويات المسافرين عبر الحدود وذلك بسبب مزاعم مواجهة الإرهاب والهجرة الخارجة عن السيطرة. وطالبت السويد دول الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الحدود حتى لمن لديهم تأشيرة فيزا شنغن.

نقاط تفتيش حدودية للتحقق من فيزا الشنغن

جرى مؤخرا أستناف العمل بعمليات التفتيش على النقاط الحدودية التي عادت للظهور في جميع أنحاء أوروبا في إطار مسارعة الحكومات لفرض الأمن.

أعادت 11 دولة فرض القيود الحدودية التي تم التخلي عنها منذ فترة طويلة، بما في ذلك فحص الهوية، والتحقق من جوازات السفر، والمقابلات مع الشرطة، ونقاط التفتيش الثابتة وتفتيش المركبات. ووفقاً لتقرير الاتحاد الأوروبي حول الضوابط الجديدة.

تفتيش على حدود 11 دولة

أوقفت كل من:

النرويج

السويد

بولندا

تشيكيا

الدنمارك

ألمانيا

سلوفاكيا

فرنسا

إيطاليا

سلوفينيا

النمسا

تزعم السلطات في العديد من الدول الأوروبية أن عمليات التفتيش على الحدود أصبحت ضرورية لوقف “تسلل” الإرهابيين من الشرق الأوسط الذين يتظاهرون بأنهم مهاجرون، وتزايد الضغوط على مراكز استقبال اللاجئين المكتظة حسب مزاعم نقلتها صحيفة بريطانية.

نشرت صحيفة ديلي ميل خارطة توضح مبررات إغلاق 11 دولة أوروبية تسهيلات حرية العبور وفرض نقاط تفتيش حدودية.

وعززت إيطاليا عمليات التفتيش على الحدود هذا الشهر مع سلوفينيا المجاورة، وألقت باللوم على حرب إسرائيل على غزة في الشرق الأوسط بارتفاع “التهديد بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي” وخطر وصول المهاجرين الإرهابيين وسط “ضغط الهجرة المستمر من البر والبحر”.

ضوابط السويد بخصوص فيزا شنغن

كان تشديد الضوابط داخل منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي من بين المتطلبات الرئيسية للحكومة السويدية، والتي تم تناولها من خلال رسالة إلى المفوضية والرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

أعلنت حكومة السويد أنها تخطط لخفض المزايا المقدمة للمهاجرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لثني المهاجرين عن الوصول إلى هذا البلد. علاوة على ذلك، تخطط الحكومة أيضًا لإدخال إصلاحات تتطلب من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعلم اللغة السويدية والتنافس على الوظائف في سوق العمل الذي يتطلب مهارات عالية في البلاد. الحرب بين إسرائيل وحماس ومحاولات عبور الحدود غير النظامية هي الأسباب الرئيسية التي دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى فرض ضوابط على الحدود، وكانت إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا أحدث الدول التي أدخلت مثل هذه التدابير. كما بدأت الدنمارك والمجر وسلوفاكيا والنمسا وبولندا والتشيك عمليات تفتيش على الحدود كجزء من الجهود المبذولة لحماية بلدانهم بشكل أفضل ومنع الناس من الوصول إلى أراضيهم بطريقة غير قانونية.

ما هى منطقة شنغن؟

الشنغن هوه منطقة تشير في إلى 27 دولة أوروبية بينها اتفاقية تاريخية متعددة الأطراف تعطي حرية السفر والتنقل في داخل الدول الأعضاء في منطقة الشنغن. ألغت هذه البلدان الرقابة على الحدود الداخلية بينها أمام العابرين بين حدودها. تقع هذة الدول في البر الرئيسي لأوروبا، فيما عدا آيسلندا ومالطا.

تتألف منطقة شنغن من 27 دولة أوروبية تسمح بحرية الحركة والتنقل فيما بينها مع إلغاء جميع أشكال المراقبة على الحدود الداخلية للمنطقة أو التحقق من جوازات السفر عند المنافذ الحدودية بين الدول الاعضاء. تتيح أيضًا دول منطقة شنغن للمسافرين التنقل بحرية فيما بينها بتأشيرة واحدة وهي فيزا شنغن. يستفيد أكثر من 400 مليون مواطن من الاتفاقية، ويتم إجراء أكثر من مليار رحلة سنويًا بين دول منطقة شنغن.

تشمل مزايا منطقة شنغن الوحدة الإقتصادية وزيادة القدرة التنافسية بين الدول الأعضاء حيث يمكن للأفراد السفر بحرية في جميع أنحاء دول الشنغن، كما يمكن أيضًا نقل السلع والخدمات داخل المنطقة دون عوائق. وفي واقع الأمر يمكن أن تنخفض تكلفة التجارة داخل منطقة شنغن بنسبة تتراوح بين 0.5% و 1.5% اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل.

فيما يتعلق بتاريخ منطقة شنغن، فقد تمت تسميتها على اسم اتفاقية شنغن والتي تم التوقيع عليها في عام 1985 في بلدة شنغن الواقعة في لوكسمبورغ. في البداية وقعت خمسة دول فقط على الاتفاقية ووافقت على إلغاء الرقابة الحدودية الداخلية فيما بينها. إلا أنه على مدى السنوات التي تلت ذلك فقد استمر توسُّع منطقة شنغن، حتى أصبحت اليوم تضم 27 دولة أوروبية.

ما هي فيزا شنغن؟

فيزا الشنغن هي تصريح يسمح لحامله بالدخول إلى جميع الدول الأوروبية الأعضاء في الشنغن. يمكن للمسافرين الذين يحملون فيزا شنغن البقاء داخل هذه الدول لمدة إقامة تصل إلى 90 يومًا.

من يمكنه التقديم للحصول على فيزا الشنغن؟

أي شخص يريد السفر لأحدى هذه الدول الأعضاء الأوروبية ولا ينتمي لأي منها, يمكنه التقدم للحصول على فيزا الشنغن من سفارة أي من هذه الدول.