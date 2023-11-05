شروط وأسعار تأشيرة السياحة السعودية للمقيمين في الخليج

إذا كنت مقيمًا في دولة من دول الخليج وترغب في الحصول على تأشيرة السياحة السعودية للمقيمين في الخليج.

في هذا التقرير نقدم لك خطوات سهلة ومبسطة للحصول على تأشيرة السياحة السعودية للمقيمين في دول الخليج.

شروط الحصول على تأشيرة السياحة السعودية

يمكن للمقيمين في الخليج التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر بوابة التأشيرة السياحية الإلكترونية قبل رحلتهم، وتم إضافة العديد من المزايا والخيارات للأشخاص الراغبين في الحصول على التأشيرة، كما تم توسيع قائمة الفئات المسموح لها بالحصول على التأشيرة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة السياحة السعودية بوضع العديد من الشروط الضرورية التي يجب تحقيقها للحصول على تأشيرة الدخول إلى السعودية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي كالتالي:

يجب على المتقدم للتأشيرة السياحية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي أن يكون مواطنًا في إحدى الدول الأعضاء في المجلس، أو مقيمًا بصفة قانونية في إحدى هذه الدول.

في حالة كان المتقدم مقيمًا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجب أن تكون إقامته سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يجب أن يكون لدى المتقدم، سواء كان مواطنًا خليجيًا أو مقيمًا في دول الخليج، جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر، للحصول على التأشيرة السياحية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

يتعين على الوالد أو الأم تقديم طلب للحصول على التأشيرة نيابةً عن غير البالغين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

يجب أيضًا أن يمتلك المتقدم، سواء كان مواطنًا خليجيًا أو مقيمًا في دول الخليج، مهنة مدرجة ضمن المهن المعتمدة من قبل وزارة السياحة للحصول على تأشيرة الدخول إلى السعودية للمقيمين في دول الخليج.

لتقديم الطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى السعودية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، يرجى النقر على الرابط الموجود هنا.

رسوم تأشيرة السياحة السعودية للمقيمين في دول الخليج

تشمل رسوم التأشيرة دفع 300 ريال سعودي للحصول على التأشيرة بالإضافة إلى دفع مبلغ تأمين صحي لمدة صلاحية التأشيرة التي تستمر لمدة 90 يومًا في السنة.

ويكون هناك رسوم للطلب تبلغ 39.44 ريال سعودي (حوالي 10.50 دولار أمريكي).

ويتم احتساب التأمين الصحي حسب السن والنوع وأمور أخرى وتختلف قيمته من شخص لآخر.

كما يجب على حامل التأشيرة الالتزام بأن يقوم بأداء العمرة فقط في فترات المواسم المحددة من قبل وزارة الحج في المملكة العربية السعودية.

يتطلب من المقيم الذي يرغب في إحضار أفراد عائلته والحصول على تأشيرة منفصلة، حيث يجب تقديم طلب للمقيم أولًا قبل طلب الأقارب المباشرين من الدرجة الأولى.

ويجب على السائحين المقيمين في الخليج الالتزام بالشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على تأشيرة السياحة السعودية، ويُنصح بمراجعة الجهات المختصة والاطلاع على أحدث المعلومات والتحديثات فيما يتعلق بالتأشيرات السعودية قبل السفر.

خطوات استخراج تأشيرة السياحة السعودية للمقيمين في الخليج

قبل السفر إلى السعودية يجب التحقق من الشروط والخطوات لاستخراج تأشيرة السياحة السعودية للمقيمين في الخليج التالية:

تحضير الأوراق المطلوبة: قبل استخراج تأشيرة السياحة السعودية، تحتاج إلى تجهيز الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر الصالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر وصورة شخصية ونسخة من إقامتك في دولة الخليج. طلب الفيزا عبر الإنترنت: قم بزيارة موقع التأشيرة السياحية الإلكترونية للحصول على الفيزا السياحية، قد يتطلب منك تعبئة نموذج طلب ومعلومات شخصية ورفع الوثائق المطلوبة. الوظيفة: انتبه تماما، يجب أن تكون وظيفتك في بلد الإقامة متاحة في قائمة الوظائف عند طلب التأشيرة عبر الإنترنت، إذا لم تكن متطابقة تماما فعليك التوجه لسفارة السعودية القريبة منك. الدفع: عند استكمال طلب الفيزا، ستحتاج إلى دفع رسوم التأشيرة عبر الدفع الإلكتروني.

Hiking, horse riding, zip lines and paragliding – just some of the activities you can try in Aseer. Embrace the mountain adventures! ⛰️

? by IG moe.fpv#VisitSaudi #Aseer pic.twitter.com/kt1oHy7PF0 — Visit Saudi (@VisitSaudi) November 4, 2023

تأكيد الحجز: بعد اكتمال الدفع، ستحتاج إلى تأكيد حجزك للمساعدة في تسهيل عملية استخراج التأشيرة، قد يطلب منك تقديم رقم الحجز وتفاصيل الرحلة المخططة. طباعة التأشيرة: بعد الموافقة على الفيزا، قد يتم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني مباشرة، أو توضع في حالة الوصول، قم بطباعة نسخة من التأشيرة واحتفظ بها معك أثناء السفر. الالتزام بالشروط: لا تنسى أن تلتزم بجميع الشروط والقوانين المتعلقة بتأشيرة السياحة السعودية، قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية لمعرفة المزيد عن الشروط والقيود المطبقة. السفر بالتأشيرة: بعد استخراج التأشيرة والالتزام بجميع الشروط، يمكنك السفر إلى المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة سياحية ممتعة واستكشاف جمال البلاد.