شركة سعودية تقتحم قطاع السياحة في إيطاليا

(رويترز) – قال جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية لرويترز، الأسبوع الماضي، إن الشركة المتخصصة في تطوير المنتجعات الفاخرة تخطط للتوسع خارج السعودية موضحاً أن أول مشروع لها في الخارج سيكون في إيطاليا بقطاع السياحة والضيافة.

وأضاف باجانو أنه سينضم إلى مجلس إدارة مشروع نيوم العملاق بالمملكة.

وافتتحت الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، البالغة قيمته تريليون دولار، أول منتجع فائق الفخامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ثم أربعة منتجعات أخرى العام الماضي وخمسة أخرى حتى الآن هذا العام.

وقال باجانو إن شركة البحر الأحمر ستفتتح 17 منتجعاً آخر بحلول مايو/أيار 2026.

وأضاف في مقابلة حصرية خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي “طموحاتنا تتجاوز السوق السعودية”، مضيفاً أن المشروع يتناسب مع نموذج الشركة.

وعندما سُئل عن مدى التقدم الذي تم إحرازه في الصفقة الخارجية، قال “تم إنجاز ذلك، لقد تم”.

تحول اقتصادي

يعكس تحرك شركة البحر الأحمر للاستثمار في الخارج نجاحها في تطوير منتجعات فاخرة بالسعودية على جزر بالبحر الأحمر وفي مواقع داخلية وذلك في إطار برنامج رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يهدف إلى إحداث تحول في اقتصاد المملكة القائم على النفط.

وقال باجانو “هذا ليس موعداً نهائياً صارما لأنه تتويج لكل ما سبق” واصفاً قيادته للشركة ونموها من مجموعة صغيرة من الموظفين قبل سبع سنوات إلى 11 ألف موظف حالياً.

وقال “يبحث المسافرون اليوم عن تجربة مختلفة. يتطلعون إلى السفر المستدام. لذا، إذا استطعت زيارة وجهة تتناغم مع البيئة.. وتتمتع (بمظاهر) الطبيعة (سواء) محمية أو الشعاب المرجانية.. فإن ذلك بحد ذاته يجذب الزوار”.

وأوضح أن الأثرياء من السائحين يبحثون أيضاً عن تجارب تتجاوز الرفاهية والراحة، وهو ما دفع شركة البحر الأحمر الدولية إلى بناء بدائل في جبال السعودية الوعرة وصحاريها الشاسعة.

وقال باجانو إن الشركة ستستخدم تجربتها في السعودية لدفع خططها بشأن إيطاليا وما بعدها، مضيفا أنها “ستكون انتقائية للغاية”.

وأضاف “سيكون شيئاً محدداً وفريداً من نوعه”.

وسيتكون مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في العام 2030 من 50 منتجعاً وفندقاً توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسيَ فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

وتمثل شركة البحر الأحمر الدولية حجر الزاوية في طموح السعودية لتنويع اقتصادها. ومن خلال محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة والمشاريع، تسعى “البحر الأحمر الدولية” إلى قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، وإبراز كيف يُمكن للتنمية المسؤولة أن تُحقق الازدهار للمجتمعات، وتُحفز الاقتصادات، وتُعزز البيئة.