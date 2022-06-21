شركة خدمات للتأشيرة تقدم للمسافرين من دول الخليج تسهيلات للسفر إلى المملكة المتحدة

أعلنت شركة إف إس غلوبال -VFS- عن توسيع خدمة تأمين الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية للمملكة المتحدة وتقول الشركة في بيان إنه بات بإمكان المسافرين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التقدم عبرها بطلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني من تأشيرة المملكة المتحدة.

واضاف البيان أن الشركة أصبحت توفر خدمة تزويد الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية البريطانية في ستة بلدان عبر الشرق الأوسط ليتاح لمواطني مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التقدم بطلب الحصول على إعفاء إلكتروني من التأشيرة عند السفر إلى المملكة المتحدة. ويمكن للمسافرين التقدم بالطلب مسبقاً من منازلهم، قبل ثلاثة أشهر وحتى 48 ساعة من تاريخ السفر، لأغراض السياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي.

وأصبحت«في إف إس غلوبال» بعد افتتاح هذين الموقعين الجديدين، تقدم خدمة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية (EVW) في دول مجلس التعاون الخليجي الستة وهي: قطر وعمان والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتوفر خدمة الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية للمسافرين الفرصة لزيارة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر، دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة، أو تسجيل البيانات البيومترية في مركز طلبات التأشيرة، أو تسليم جوازات سفرهم مسبقاً لمعالجة طلباتهم. وسيتمكن المتعاملين بفضل هذه الخدمة من تقديم بياناتهم، وتحميل مستندات السفر الخاصة بهم، وتسديد الرسوم عبر الإنترنت بكل سهولة. كما يوفر المتخصصين المدربين لدى «في إف إس غلوبال» المساعدة للمتعاملين وبالتالي تمكينهم من استكمال عملية طلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني.

يذكر أن الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية يستدعي تقديم طلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني، وتسديد رسوم طلب -30 جنيها ، يلي ذلك تلقي صاحب الطلب موافقة إعفاء من التأشيرة عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة. وتحتاج إجراءات السفر لاحقا طباعة نموذج الإعفاء الإلكتروني قبل السفر، وتقديمه للسلطات البريطانية عند الوصول.

#اعفاء_السعوديين_من_التاشيره – لقاء 30 جنيه استرليني والتقدم عبر الرابط الوارد هنا pic.twitter.com/VsXqNlnLoV — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) June 1, 2022

إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة ابتداءً من تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٢م pic.twitter.com/UN1HAHqYFz — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) May 11, 2022