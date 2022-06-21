سامر باطر by سامر باطر

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شركة خدمات للتأشيرة تقدم للمسافرين من دول الخليج تسهيلات للسفر إلى المملكة المتحدة

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت شركة إف إس غلوبال -VFS- عن توسيع خدمة تأمين الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية للمملكة المتحدة وتقول الشركة في بيان إنه بات بإمكان المسافرين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التقدم عبرها بطلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني من تأشيرة المملكة المتحدة.

واضاف البيان أن الشركة أصبحت توفر خدمة تزويد الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية البريطانية في ستة بلدان عبر الشرق الأوسط ليتاح لمواطني مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التقدم بطلب الحصول على إعفاء إلكتروني من التأشيرة عند السفر إلى المملكة المتحدة. ويمكن للمسافرين التقدم بالطلب مسبقاً من منازلهم، قبل ثلاثة أشهر وحتى 48 ساعة من تاريخ السفر، لأغراض السياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي.

وأصبحت«في إف إس غلوبال» بعد افتتاح هذين الموقعين الجديدين، تقدم خدمة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية (EVW) في دول مجلس التعاون الخليجي الستة وهي: قطر وعمان والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتوفر خدمة الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية للمسافرين الفرصة لزيارة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر، دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة، أو تسجيل البيانات البيومترية في مركز طلبات التأشيرة، أو تسليم جوازات سفرهم مسبقاً لمعالجة طلباتهم. وسيتمكن المتعاملين بفضل هذه الخدمة من تقديم بياناتهم، وتحميل مستندات السفر الخاصة بهم، وتسديد الرسوم عبر الإنترنت بكل سهولة. كما يوفر المتخصصين المدربين لدى «في إف إس غلوبال» المساعدة للمتعاملين وبالتالي تمكينهم من استكمال عملية طلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني.

يذكر أن الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة البريطانية يستدعي تقديم طلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني، وتسديد رسوم طلب -30 جنيها ، يلي ذلك تلقي صاحب الطلب موافقة إعفاء من التأشيرة عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة. وتحتاج إجراءات السفر لاحقا طباعة نموذج الإعفاء الإلكتروني قبل السفر، وتقديمه للسلطات البريطانية عند الوصول.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...