استكشف الثقافة والفنون في مهرجان ‘شتاء طنطورة’ بالسعودية

يعتبر مهرجان “شتاء طنطورة” أحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في المملكة، حيث يستضيف الزوار والفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، و يجمع بين التراث والحداثة في إطار فعاليات متنوعة ومثيرة.

يُنظم هذا المهرجان السنوي لمدة 10 أيام في مدينة العلا، وهو يحمل في طياته جواً من الابتهاج والترفيه المتنوع.



وتتنوع الفعاليات ضمن مهرجان “شتاء طنطورة” بمجموعة واسعة، التي تشمل الحفلات الموسيقية التي تجمع بين نجوم الغناء في الوطن العربي والعالم، والعروض الفنية المثيرة، وفعاليات ثقافية تراثية تسلط الضوء على جوانب متعددة من التراث السعودي والعربي.



التراث والثقافة:

يعكس موقع المهرجان في البلدة القديمة جواً تاريخياً مميزاً يزيد من سحر الفعاليات.

كما يُعلن افتتاح المهرجان بتقديم موسم الزراعة الشتوي، حيث يُعرَف الزوار على هذا التقليد الشعبي الموروث.



التجارب الفريدة:

لا يقتصر المهرجان على العروض الفنية والموسيقى، بل يمتد إلى تجارب الطهي المبتكرة والتراثية، حيث يتاح للزوار فرصة استكشاف وتذوّق أطباق تقليدية مبهرة.



الاستثنائية البيئية:

تضفي خلفية الموقع الطبيعية الساحرة على المهرجان طابعاً فريداً، حيث يتألق المهرجان في أحضان الطبيعة الخلابة للعلا، ما يجعل الفعاليات أكثر جاذبية وجمالاً.





في السعودية، تتألق مدينة العلا بمهرجانين مميزين يجمعان بين الفن والتراث ويعرضان جوانب متعددة من الثقافة السعودية بأسلوب مبتكر ومثير.

“سَناء العلا” و “تافوني” يعكسان مدى التنوع والابتكار في عرض الفنون والثقافات المختلفة في هذه المدينة التاريخية.



“سَناء العلا” – تجربة فنية مذهلة:



تُعد فعالية “سَناء العلا” من أهم الأحداث الفنية التي تنطلق في المنطقة.

تُقام هذه الفعالية لمدة أربعة أيام لتسليط الضوء على الإرث الفني الكبير في السعودية، وذلك بتنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية.



الفعالية تتضمن عروضًا ساحرة للأضواء في موقع جبل الفيل الشهير، وتقديم سلاسل من الفيديوهات الفنية على شاشات متعددة في حي الجديدة للفنون.



“تافوني” – سوق متميز للأزياء ومنتجات الحرف اليدوية:



من جانبها، تأتي فعالية “تافوني” لتقديم منصة لمصممي الأزياء والحرفيين من داخل السعودية ومن العالم العربي. يُعرض في هذا السوق الفريد مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الأزياء الراقية، منتجات العناية بالجمال، وقطع التذكار المستوحاة من تراث وطبيعة العلا.





فرصة للاستمتاع بالتراث والإبداع:

من خلال “سَناء العلا” و “تافوني”، يتيح هذا الاحتفال السنوي للزوار فرصة استكشاف الفنون والحرف التقليدية بجانب تجارب تسوق فريدة من نوعها.



“سَناء العلا” و “تافوني” يجسدان تنوع العروض الفنية والحرفية، ويُعدان جذباً رئيسياً للزوار الراغبين في استكشاف جمال وتنوع العلا الفني والثقافي.



مهرجان العلا للحمضيات: احتفال بثروة الفواكه والتراث الزراعي:

في قلب العلا، تنعم محاصيل الحمضيات بموسم حصاد مثير للدهشة، وفي ظل هذا الموسم الزاهي، ينطلق مهرجان العلا للحمضيات، الحدث السنوي الذي يحتفل بالثروة الفريدة لهذه الفواكه وقيمتها الغذائية والثقافية.



كما يتيح مهرجان الحمضيات فرصة للزوار للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المرتبطة بهذه الفاكهة الغنية، يشمل البرنامج فعاليات لطهي الطعام بمشاركة طهاة عالميين، ومعارض للمنتجات المحلية والصابون المصنوع من الحمضيات، بالإضافة إلى تذوق عصائر الحمضيات الطازجة المحضرة من فواكه الواحة الغنية.



روح المنافسة والمرح:

يعدّ مهرجان الحمضيات أيضًا فرصة للمزارعين للمشاركة في مسابقات ومعارض تسلط الضوء على جودة محاصيلهم. تجري المسابقات والعروض المباشرة التي يقوم فيها الطهاة بإعداد أشهى الأطباق المحلية والعالمية باستخدام مختلف أنواع الحمضيات، مما يضيف جوًا من الحماس والمرح للمهرجان.



تجربة تراثية وعائلية:

بالإضافة إلى الفعاليات الزراعية والمسابقات، يوفر المهرجان أيضًا فرصة لعائلات العلا وضيوفها للتسوق واكتشاف أكثر من 30 نوعًا من الحمضيات المحلية، فضلاً عن المنتجات المصنوعة منها التي تشمل الصابون والزيوت العطرية والهدايا التذكارية.



فرصة للتعرف والتذوق:

الزوار سيجدون العديد من الأكشاك المنتشرة التي تقدم العصائر المنعشة والغنية بالفيتامينات، محضرة من أجود الفواكه الموسمية، مما يمنحهم الفرصة لتذوق والاستمتاع بمجموعة متنوعة من النكهات الرائعة.



و يعتبر مهرجان العلا للحمضيات وجهة مميزة لكل من يرغب في استكشاف وتجربة ثقافة وتراث الحمضيات في إطار من الفرح والبهجة والمتعة العائلية.



سباق درب العلا 2024: تحدّي العدائين ومتعة الاستكشاف في أحضان الطبيعة الخلّابة:

يعد سباق درب العلا واحدًا من الأحداث الرياضية البارزة في السعودية التي تقدم فرصة رائعة للمغامرين وعشاق الرياضة لاستكشاف جمال الطبيعة وتحدّي أنفسهم عبر مجموعة متنوعة من مسارات الجري المذهلة.



يقام سباق درب العلا على مدى يومين، يوفر خيارات متنوعة للمشاركين بدءًا من الأطفال وصولاً إلى العدائين المحترفين. مع مسارات متعددة، يتاح للجميع الاستمتاع بجمال العلا ومعالمها الرائعة بمستوى مناسب لقدراتهم البدنية والعمرية.



الخيارات المتاحة:



_سباق درب شرعان (100 كم): لأصحاب الخبرة الكبيرة والعدائين المحترفين الذين يسعون للتحدي الأقوى.

_ سباق الحِجر (50 كم): للراغبين في التحدي الصحراوي الأكثر صعوبة في جو منافسي.

_ سباق جبل الفيل (20 كم): مسار لمسافة نصف ماراثون يستقطب المشاركين من مختلف الأعمار.

_ سباق الواحة (10 كم): مخصص للعدائين الصغار الذين يتحدون أنفسهم ويستمتعون بالرياضة.

_ سباق الغروب (3 كم): فرصة للجميع للمشاركة والاستمتاع بأجواء جميلة في العلا القديمة.

_ سباق الأطفال (1.4 كم): مغامرة ممتعة للصغار الذين يسعون لتجربة الرياضة والمنافسة.





تجربة استثنائية في قلب العلا

سباق درب العلا يتيح للمشاركين فرصة استكشاف جمال الطبيعة الساحرة والمعالم التاريخية المذهلة، من قاعة مرايا الحائزة على جوائز إلى أعجوبة جبل الفيل ومواقع أخرى تعكس ثراء وتنوع العلا الطبيعي والثقافي.

فهل أنت مستعد لاستكشاف العلا والمشاركة في هذه التجربة الرياضية الرائعة؟



وهناك بطولة ريتشارد الصحراء:

احتفل بموسم الثالث من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، فعالية متميزة في عالم الفروسية.تمتد على مدى أربعة أيام من المنافسات المثيرة والممتعة، وتستضيف نخبة من أبرز اللاعبين المحترفين في هذا المجال، وذلك بأجواء طبيعية خلابة.



اكتشف تنوّع النكهات والتجارب الفريدة: مطاعم ومقاهي العلا

في فصل الشتاء المُنعش، تتحوّل بلدة العلا في المملكة العربية السعودية إلى محطة للذواقة وعشّاق التجارب الفريدة في عالم المأكولات والمشروبات.

خيارات المطاعم والمقاهي المميزة تعكس تنوّع الثقافات والنكهات، مما يجعل العلا وجهة مميّزة للاستمتاع بمذاق الطعام الفاخر والجو الرائع.



ساس العلا

يعتبر “ساس العلا” وجهةً فريدة لعشّاق الموسيقى الانتقائية والأجواء الاستثنائية. يستقبل الضيوف في وادٍ صحراويّ بين جبال الحجر الرملي، حيث يتميّز بقائمة مشروبات ومأكولات متنوعة مع محطات الطهي المفتوحة وعروض الدي جي الممتعة.



روك كافية

من موناكو إلى العلا، “روك كافيه” يُرحّب بضيوف بلدة العلا القديمة بأجواء فرنسية أصيلة. يتميز بتصاميم تجسّد الرقيّ والبساطة، مع قائمة تجمع بين الأصالة الفرنسية والنكهات المتجددة بشكل دائم، مما يجعله مكانًا مثاليًا لتذوّق الأطباق الفرنسية الشهية.



العروض الفنية في شتاء طنطورة

شُرفات الجديدة تقدم تجربة موسيقية استثنائية حيث يُستضاف الفنانون والأوركسترا الوطنية السعودية والكورال المصري “روح الشرق”.

هذه العروض الموسيقية تستقبل ضيوف العلا من شُرفات المباني التراثية، مما يضيف جوًا ساحرًا وفريدًا لتجربة الزوار.



تجربة تناول الطعام والاستمتاع بالمشروبات في العلا، لا تقتصر على النكهات الراقية فحسب، بل تتضمّن أيضًا الاستمتاع بالأجواء الفريدة والفعاليات الثقافية والفنية التي تُضيف لمسة سحرية واستثنائية لرحلة كل زائر. اختر ما يناسب ذوقك واستمتع بالتجارب الفريدة والمذاقات الشهية في موسم العلا الرائع.



الأوركسترا الوطنية السعودية: تراث موسيقي يتجسّد بأنغام الفن والإبداع

منذ عقود عديدة، تعكس الأوركسترا الوطنية السعودية تاريخًا موسيقيًّا متميّزًا، حيث تنثر البهجة والإلهام من خلال تقديماتها الرائعة.

تمتاز هذه الأوركسترا بالتنوع والتميّز في أدائها، وهي تستحضر المعزوفات الكلاسيكية العظيمة وتمتزج بروح الإبداع والشبابية في أدائها الفني.



مسيرة الأوركسترا الوطنية السعودية

منذ نشأتها، عملت الأوركسترا الوطنية السعودية على تقديم عروض موسيقية رائعة في أكبر المسارح العالمية. تحتضن موسيقاها الرائعة مجموعة واسعة من الأعمال الكلاسيكية والمقطوعات العربية التراثية التي تجذب الجماهير بتنوّعها وجمالها الفني.



إبداع الفرقة وروح الشباب

تتميّز الأوركسترا الوطنية السعودية بروح شبابية تنعكس في أدائها، حيث يجمع أعضاء الفرقة بين الخبرة والحماسة الشابة، ما يُضفي على عروضها نكهة مميزة. إلى جانب تقديم الموسيقى الكلاسيكية الراقية، تسعى الأوركسترا أيضًا إلى ابتكار وتقديم أعمال جديدة تعبر عن رؤيتها الفنية الحديثة.



“روح الشرق” – الكورال المصري

بفخر وروح إبداعية، يتحدث “روح الشرق”، الكورال المصري، لأول مرة في بلدة العلا. يجمع هذا الكورال بين شباب وشابات يملكون أصواتًا مرهفة وموهبة فنية استثنائية. يأتون ليقدموا أروع الألحان من التراث الموسيقي العربي، مما يضفي لمسة فريدة وعميقة إلى تجربة الحضور.



وهناك العديد من الفعاليات التي يمكن متابعة تفاصيلها أكثر ومعرفة الحصول على فرصة حجز وقت للترفيه و المتعة و السياحة الشتوية. على الموقع الرسمي للعلا:

https://www.experiencealula.com/ar/alula-moments/winter-at-tantora