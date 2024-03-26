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سيرا القابضة تحقق أرباحًا قياسيةً في عام 2023

حققت سيرا القابضة تحولًا استثنائيًا في أرباحها لعام 2023، مدعومة بارتفاع إيراداتها وأعداد الحجوزات والإيرادات القياسية.

فريق التحرير by فريق التحرير
سيرا

أعلنت مجموعة سيرا القابضة السعودية، المتخصصة في مجال السفر والسياحة والضيافة، عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي أظهرت تحولاً ملحوظاً في أدائها المالي وتحقيق أرباح قياسية مدعومة بارتفاع الإيرادات ونمو قوي في صافي قيمة الحجوزات.

وحققت المجموعة صافي أرباح بلغ 265 مليون ريال في عام 2023، مقارنة بخسائر بلغت 46 مليون ريال في عام 2022، بزيادة قدرها 676%.

كما ارتفع صافي أرباح المجموعة في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 274.19% إلى 116 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 31 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2022.

ونمت إيرادات المجموعة بنسبة 56% في عام 2023 لتصل إلى 3.3 مليار ريال، مقارنة بـ 2.1 مليار ريال في عام 2022.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على السفر عبر القطاعات، مع الحفاظ على هوامش إيرادات صحية.

وتجاوز صافي قيمة الحجوزات حدود الـ 10 مليارات ريال مسجلاً 12.486 مليار ريال، بزيادة قدرها 35% مقارنةً بالسنة المالية 2022.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...