سياح دبي الدوليون يرتفعون 18% إلى 3.67 مليون سائح خلال شهرين

ارتفع عدد السياح الدوليين إلى دبي بنسبة 18% إلى 3.67 مليون في أول شهرين من العام الجاري (كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير) مقارنة مع 3.1 مليون سائح في الفترة نفسها من عام 2023، وفق تقرير أداء السياحة “يناير- فبراير” الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

واستقطبت دبي 1.77 مليون زائر دولي خلال يناير، و1.9 مليون زائر خلال فبراير.

وجاء تريتب المناطق الجغرافية المصدرة للسياح إلى دبي خلال شهري يناير وفبراير كالآتي:

أوروبا الغربية في الصدارة بنسبة 21% أي نحو 773 ألف سائح.

جنوب آسيا بـ604 آلاف زائر يشكلون 17% من إجمالي عدد الزوار.

دول مجلس التعاون الخليجي بـ549 ألف زائر يشكلون 15% من إجمالي عدد السياح.

روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعاً في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ530 ألفاً يشكلون 14% من مجموع زوار الإمارة.

دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ448 ألف سائح يشكلون 12%.

دول شمال وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 9% أي نحو 340 ألف زائر.

بلغ عدد زوار دبي من الأمريكيتين 240 ألفاً تصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7%،

بلغ عدد الزوار من أفريقيا 138 ألفاً أي نحو 4%.

بلغ عدد الزوار من أستراليا 53 ألفاً يشكلون نحو واحد في المئة من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال أول شهرين.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 151269 غرفة في 826 منشأة بنهاية فبراير 2024 مقارنة بـ148450 غرفة في 813 منشأة بنهاية فبراير 2023.

وارتفع متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 87% مقارنة بنحو 84% خلال الفترة نفسها من 2023.

كما ارتفع عدد الغرف المحجوزة خلال أول شهرين من العام الجاري 7.78 مليون غرفة مقارنة بنحو 7.28 مليون غرفة خلال الفترة ذاتها من 2023.

وتوزعت الغرف الفندقية كالآتي حسب تصنيف الفنادق:

فئة 5 نجوم 52118 غرفة في 161 منشأة مستحوذة على 35% من إجمالي عدد الغرف الفندقية بدبي.

فئة 4 نجوم 43792 غرفة في 197 منشأة.

فئة نجمة وثلاث نجوم 29037 غرفة في 275 منشأة.

بلغ عدد غرف الشقق الفندقية الفخمة 13764 غرفة، وعدد غرف الشقق الفندقية المتوسطة المستوى إلى 12558 غرفة.

وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء 3.8 ليلة فندقية خلال يناير – فبراير الماضيين.

وارتفع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 9% إلى 664 درهما مقارنة بـ609 دراهم خلال الفترة المقابلة من 2023.

وارتفع متوسط العائد من الغرف المتوفرة بنسبة 12% إلى 578 درهماً في أول شهرين من 2024 مقارنة بـ514 درهماً في أول شهرين من 2023.