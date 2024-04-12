95.7 مليار دولار.. حجم سوق إكسسوارات السفر بحلول 2031

من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق إكسسوارات السفر العالمية 95.7 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4% بداية من العام 2022، مع قيمة بلغت48.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

تهدف إكسسوارات السفر إلى توفير الراحة أثناء الرحلة، والتي تشمل: حقائب السفر، ملحقات السفر الإلكترونية، الوسائد، البطانيات، قناع النوم، ملابس السفر، وغيرها.

أسباب نمو سوق إكسسوارات السفر

ومن المرجح أن يؤدي نمو دخل الفرد، وارتفاع الإنفاق على نمط الحياة الفاخر، وارتفاع عدد رحلات العمل، والترفيه للشخص الواحد إلى دفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

كما تشمل العوامل التي تعزز نمو صناعة السفر والسياحة، التغيرات في نمط الحياة، وزيادة الترويج السياحي، وزيادة إمكانية الوصول إلى مرافق النقل، وغيرها، والتي من المتوقع بدورها أن تعزز مبيعات إكسسوارات السفر خلال الفترة المتوقعة.

تشير العولمة في مجال الأعمال إلى التغيير في الأعمال التجارية من شركة مرتبطة بدولة واحدة إلى شركة تعمل في بلدان متعددة.

وبدأت منظمات الأعمال الرائدة، مثل شركة تويوتا موتور، وماكدونالدز، ومتاجر وول مارت، وغيرها في المغامرة خارج الحدود الوطنية للاستفادة من المزيد من الفرص التجارية. وهكذا، زاد سفر الأعمال بشكل ديناميكي في العقد الماضي.

من المتوقع أن يتوسع سوق المبيعات عبر الإنترنت بشكل كبير في المستقبل القريب بسبب التوسع السريع في قواعد عملاء مستخدمي الإنترنت والهواتف المحمولة في الأسواق الناشئة، وزيادة مبيعات التجارة عبر الهاتف المحمول، وتحسين الخدمات اللوجستية، وسهولة خيارات الدفع، وتسهيلات تعزيز إلى أسواق دولية جديدة من قبل العلامات التجارية الكبرى.

تقسيم سوق إكسسوارات السفر إلى 3 فئات

يتم تقسيم سوق إكسسوارات السفر إلى 3 فئات من حيث، النوع، وقناة التوزيع، والمنطقة… على أساس النوع، يتم تصنيف السوق إلى حقائب السفر، والإكسسوارات الإلكترونية، ووسائد وبطانيات السفر، وأدوات النظافة، وغيرها.

أما على أساس قناة التوزيع، يتم تقسيم سوق إكسسوارات السفر، إلى محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت، والمتاجر المتخصصة، ومنافذ المصانع، والمتاجر عبر الإنترنت وغيرها.

بينما يتم تقسيم سوق إكسسوارات السفر على أساس المنطقة، إلى منطقة أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، ومنطقة أوروبا (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وبقية أوروبا)، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند)، ومنطقة أستراليا وكوريا الجنوبية وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ، منطقة أمريكا اللاتينية وأخيرا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

حقائب السفر المساهم الأكبر

على أساس النوع، كان قطاع حقائب السفر هو المساهم الأكبر في السوق، حيث بلغ 19.9 مليار دولار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ خلال الفترة المتوقعة لسوق مستلزمات السفر.

ومن المرجح أن يؤدي التقدم التكنولوجي في حقائب السفر، مثل الأمتعة الذكية المزودة بتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وحقيبة القيادة الذاتية، واستخدام مادة البولي كربونات عالية المقاومة في حقائب السفر، إلى دفع نمو السوق لقطاع حقائب السفر خلال الفترة المتوقعة.

السوبر ماركت في الصدارة

وفقًا لقناة التوزيع، كان قطاع محلات السوبر ماركت / هايبر ماركت هو المساهم الأكبر في السوق، حيث بلغ 15.35 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 26.58 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.0٪ خلال الفترة المتوقعة.

وتتميز محلات السوبر ماركت/محلات السوبر ماركت بمنطقة منفصلة للمنتجات المتعلقة بالسفر، مما يسهل على المستهلكين التعرف على المنتجات وشرائها، كما توفر تنوعا كبيرا من المنتجات، وتقدم خصومات على منتجات معينة.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود النمو

على مستوى المنطقة، حصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة السوقية الرئيسية لمستلزمات السفر في عام 2021، ومن المتوقع أن تحافظ على حصتها السوقية خلال الفترة المتوقعة.

ويعد تزايد الدخل المتاح، وارتفاع الإنفاق على الجولات والسفر، وإطلاق الأمتعة الذكية المزودة بأجهزة التتبع، والاعتماد المتزايد لأسلوب الحياة الغربي، من بين العوامل التي تعزى إلى نمو سوق إكسسوارات السفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة المتوقعة.