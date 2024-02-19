سوتشي… وجهة جديدة لـ فلاي دبي برحلات من يونيو وحتى سبتمبر

أعلنت فلاي دبي عن إضافة مدينة سوتشي الروسية الى شبكة وجهاتها الموسمية. وستبدأ رحلاتها إلى مطار سوتشي الدولي في الفترة ما بين 16 يونيو و 01 سبتمبر بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي. ​ ​

سيتم تشغيل الرحلات بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي ومطار سوتشي الدولي بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى سوتشي من 10,000 درهم و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,500 درهم. أما أسعار رحلات الذهاب والإياب على درجة الأعمال من سوتشي إلى دبي فتبدأ من 2,400 دولار و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 600 دولار.

تقع سوتشي على ساحل البحر الأسود، وهي منتجع ساحلي شهير تحيط به الشواطئ الواسعة والغابات الخضراء والمناظر الطبيعية الجبلية المذهلة. تتميز هذه المدينة بمنتجعاتها الشهيرة ومواقعها الثقافية والتاريخية بالإضافة إلى المحميات الطبيعية الجميلة التي تستحق الاستكشاف مثل مشتل سوتشي.