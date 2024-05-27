قصة فشل “ستار وورز” الذريع.. رحلة 4 ساعات في أشهر فنادق ديزني

هل سمعت من قبل عن فندق بطابع سلسلة “ستار وورز“؟ بالطبع لم تفعل، والسبب واضح.

بالنسبة لعشاق ديزني الكبار، كان ذلك وقتًا للدراما العالية والشماتة، حيث تحطمت الوعود بشأن عالم الفندق الغامر بسبب الواقع الصخري لتجارب بعض الضيوف.

قصة فشل فندق “ستار وورز” الذريع

وتروي اليوتيوبر جيني نيكلسون، قصة الفشل الذريع الذي ضرب مشروع Galactic Starcruiser (فندق بطابع سلسلة “ستار وورز”) التابع لديزني، والذي تكلف 400 مليون دولار ولم يستمر سوى لنحو 18 شهرا فقط.

في عام 2023، أغلقت ديزني فندقًا فخمًا يحظى بتغطية إعلامية كبيرة في ملكية والت ديزني وورلد يسمى “ستار وورز” (Star Wars: Galactic Starcruiser).

الآن، بعد مرور عام، أعادت عملية التعمق في YouTube لمدة أربع ساعات إلى الظهور تفاصيل حول هذا المفهوم، ونشرت قطعة من تقاليد ديزني المتخصصة لملايين المشاهدين.

تشتهر منشئة الفيديو، جيني نيكلسون، بتعليقاتها على مختلف جوانب ثقافة المعجبين.

وتغطي بعض مقاطع الفيديو الأكثر شهرة عروضًا وأفلامًا مثل “The Vampire Diaries”، و”Pirates of the Caribbean”، وأقساط في امتياز “Star Wars”.

أطول فيديو لليوتيوبر جيني نيكلسون من 20 فصلا

لكن لم يكن طول أي منها تقريبًا مثل أحدث فيديو لها بعنوان “الفشل المذهل لفندق حرب النجوم”.

على مدار 20 فصلًا بالفيديو، تشرح نيكولسون بالتفصيل إقامتها في عام 2022 في فندق “Star Wars: Galactic Starcruiser” في أورلاندو، فلوريدا.

ومن المرجح أن تكون الحكاية مألوفة لدى محبي ديزني، وحرب النجوم، الذين سمع الكثير منهم عن الفندق ذو التكلفة العالية، والمفهوم العالي وإغلاقه في عام 2023، وفق تقرير “سي إن إن”.

نظريا.. الفكرة كانت رائعة

لا شك أن محبي السلسلة لن يفوتوا المشاركة في إحدى مغامرات “ستار وورز” التي تستمر على مدار 3 أيام بحضور الشخصيات الأقرب إلى قلوبهم، ولكن طوال عام ونصف ثبت أن التوقعات كانت خاطئة، وحقق الفندق نسبة إشغال ضعيفة للغاية حتى أن الإدارة بدأت تقدم خصومات ضخمة لجذب النزلاء.

لماذا فشلت التجربة الفندق؟

تعزو نيكلسون الإخفاق إلى الجشع في جني الأرباح دون وجود رؤية واضحة، وكذلك عدم التواصل مع القاعدة الجماهيرية، والتسويق السيئ، فضلا عن 14 سببا آخر يوضحها الفيديو بالتفصيل.

4 ساعات لمشاهدة المراجعة كاملة

يبلغ فيديو نيكلسون ضعف المدة المعتادة لأفلام ستار وورز تقريبا، ولكن التفاصيل الدقيقة ستجذب اهتمامك، ولن تشعرك بالملل.

المراجعة مقسمة أيضا إلى مقاطع بفواصل زمنية محددة، حتى تتمكن من متابعة الأجزاء التي تهمك أكثر من سواها.

جيني لا تتحدث من برج عاجي، بل إنها زارت الفندق بنفسها، وقدمت مراجعتها بناء على الواقع الذي شاهدته.

كما أنها من عشاق سلسلة “ستار وورز”، لذا يمكن اعتبارها مصدرا مهما للحكم على التجربة.