سائحة أمريكية في السعودية لا يدعها الرجال تدفع!

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سائحة أمريكية في المملكة العربية السعودية تتحدث عن إقبال كثير من الرجال على دفع المال مقابل خدماتها الخاصة.

وقالت المرأة الشقراء في مقطع الفيديو إنها تواجه “مشكلة مع السعوديين” وخاصة في منطقة الباحة جنوب غرب المملكة، وأنها لم تدفع نقوداً في أي شيء في الأسبوعين اللذين قضتهما هنا، وأنها تكلفت فقط بمبلغ 150 ريال (حوالي 40 دولار) “في أسبوعين، فهل تتخيل؟”.

عقدة الرجال والمرأة البيضاء

وقال المستثمر السعودي المعروف عبدالله مشاط، الذي يتابعه نحو 400 ألف متابع في منصة إكس “هذا التصرف تكرر كثير ولازم يوقف. الدولة تستثمر مليارات في السياحة حتى تزيد من جذب الدولارات والاقتصاد يستفيد. الكرم جميل ولكن ليس مكانه هنا وكلنا نعلم إذا كانت سائحة إفريقية او آسيوية محد بيدفع عنها. عقدة الرجال والمرأة البيضاء يجب محاربتها فكرياً”.

هذا التصرف تكرر كثير ولازم يوقف



الدولة تستثمر مليارات في السياحة حتى تزيد من جذب الدولارات والاقتصاد يستفيد



الكرم جميل ولكن ليس مكانه هنا وكلنا نعلم إذا كانت سائحة إفريقية او آسيوية محد بيدفع عنها



عقدة الرجال والمرأة البيضاء يجب محاربتها فكريًا

pic.twitter.com/u7fEut4mgq — عبدالله مشاط (@AbdullahMashat) October 25, 2025

في حين كتب إياد الحمود، أحد أشهر المدونين السعوديين في إكس ويتابعه نحو 5.1 مليون متابع “الكرم في بعض المواضع يأتي بنتائج عكسية، الكرم والمعروف مع الوالدين والأهل والأقارب والجيران هو الأولى، والأقرب فالأقرب.

أما البعيد اللي جاي من وراء المحيطات وقاطع 10 الاف كيلو هذا بدون شك جاهز ومعه ميزانية.

إذا كل مرة يدفعون عنه بيشوف مستقبلاً أن عدم الصرف حق من حقوقه في بلدنا وممكن يتمادى بعد”.

الكرم في بعض المواضع يأتي بنتائج عكسية، الكرم والمعروف مع الوالدين والأهل والأقارب والجيران هو الأولى، والأقرب فالأقرب.



أما البعيد اللي جاي من وراء المحيطات وقاطع 10 الاف كيلو هذا بدون شك جاهز ومعه ميزانية.



إذا كل مرة يدفعون عنه بيشوف مستقبلاً أن عدم الصرف حق من حقوقه في بلدنا… https://t.co/p7zlnr1aGG — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 25, 2025

الغربيون يعشقون الـ “مجاناً”

قال المدون السعودي المعروف عبدالله الخميس الذي يتابعه نحو 600 ألف متابع عبر إكس “سائحة أمريكية: جلست في الباحة أسبوعين، و لم أدفع إلا 150 ريال فقط، الناس يدفعون عني!”.

وأضاف “الأوربيين والأمريكان، يعشقون شيء اسمه (مجاني)، بالتالي هم سياح غير مفضلين في الكثير من الدول.. وهذا غير صحي للاقتصاد”.

سائحة أمريكية:

جلست في الباحة أسبوعين, و لم أدفع إلا 150 ريال فقط, الناس يدفعون عني!



ــــ

الأوربيين و الأمريكان, يعشقون شيء اسمه "مجاني", بالتالي هم سياح غير مفضلين في الكثير من الدول.. و هذا غير صحي للاقتصاد. pic.twitter.com/2w06HItcTw — Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) October 25, 2025