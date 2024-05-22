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رسوم تأشيرة شنغن ترتفع 12%

تلقت منطقة شنغن أكثر من 10.3 مليون طلب تأشيرة إقامة قصيرة في عام 2023، بزيادة قدرها 37% عن عام 2022.

فريق التحرير by فريق التحرير

وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح برفع رسوم تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة في جميع أنحاء العالم بنسبة 12%.

وجاء في إعلان صادر عن وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفينية أن زيادة رسوم التأشيرة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 11 حزيران / يونيو المقبل.

وسترتفع رسوم تأشيرة البالغين من 80 يورو إلى 90 يورو، في حين سترتفع رسوم تأشيرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى اثني عشر عاماً من 40 يورو إلى 45 يورو.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البلدان التي لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني قد تشهد ارتفاع رسوم التأشيرة إلى 135 يورو أو حتى 180 يورو.

ويأتي قرار رفع رسوم التأشيرة هذا بعد مراجعة مجدولة لرسوم تأشيرة الاتحاد الأوروبي التي تمت في كانون الأول / ديسمبر 2023، والتي تحدث كل ثلاث سنوات على النحو المنصوص عليه في قانون تأشيرة شنغن.

وعزا الاتحاد الأوروبي ارتفاع الرسوم إلى التضخم وزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وشهدت الزيادة السابقة في شباط / فبراير 2020 ارتفاع الرسوم من 60 يورو إلى 80 يورو.

وفي عام 2023، تلقت منطقة شنغن أكثر من 10.3 مليون طلب تأشيرة إقامة قصيرة، بزيادة قدرها 37% عن عام 2022.

ومع ذلك، لا يزال هذا أقل من ذروة عام 2019 البالغة 17 مليون طلب.

وتضم منطقة شنغن 29 دولة أوروبية، بما في ذلك 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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