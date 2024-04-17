شركة طيران صينية تطلق رحلات مباشرة إلى الرياض

دشنت شركة خطوط جنوب الصين الجوية رحلاتها المباشرة الأولى من بكين إلى الرياض، أمس الثلاثاء، إيذاناً ببدء خدمة منتظمة جديدة لربط العاصمتين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين السعودية والصين في مجال السياحة، حيث تهدف إلى جذب المزيد من السيّاح الصينيين إلى المملكة.

تفاصيل الرحلات إلى الرياض:

تسير الرحلات يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع.

تستخدم طائرات إيرباص (إيه 330-300) في هذه الرحلات.

تبلغ مدة الرحلة حوالي 10 ساعات.

اتفاقية سياحية بين السعودية والصين:

في 26 سبتمبر 2023، وقعت السعودية والصين اتفاقية لجعل المملكة وجهة سياحية رئيسية للسياح الصينيين.

تسمح الاتفاقية للمواطنين الصينيين بالسفر إلى المملكة من خلال المجموعات السياحية.

تهدف الاتفاقية إلى جذب 3 ملايين سائح صيني سنوياً بحلول عام 2030.