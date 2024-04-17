فريق التحرير by فريق التحرير

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شركة طيران صينية تطلق رحلات مباشرة إلى الرياض

تسير الرحلات يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع وتستخدم طائرات إيرباص (إيه 330-300) في هذه الرحلات.

فريق التحرير by فريق التحرير

دشنت شركة خطوط جنوب الصين الجوية رحلاتها المباشرة الأولى من بكين إلى الرياض، أمس الثلاثاء، إيذاناً ببدء خدمة منتظمة جديدة لربط العاصمتين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين السعودية والصين في مجال السياحة، حيث تهدف إلى جذب المزيد من السيّاح الصينيين إلى المملكة.

الرياض

تفاصيل الرحلات إلى الرياض:

  • تسير الرحلات يومي الثلاثاء والسبت من كل أسبوع.
  • تستخدم طائرات إيرباص (إيه 330-300) في هذه الرحلات.
  • تبلغ مدة الرحلة حوالي 10 ساعات.

اتفاقية سياحية بين السعودية والصين:

  • في 26 سبتمبر 2023، وقعت السعودية والصين اتفاقية لجعل المملكة وجهة سياحية رئيسية للسياح الصينيين.
  • تسمح الاتفاقية للمواطنين الصينيين بالسفر إلى المملكة من خلال المجموعات السياحية.
  • تهدف الاتفاقية إلى جذب 3 ملايين سائح صيني سنوياً بحلول عام 2030.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...