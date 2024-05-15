إطلاق رحلات بحرية بمنتجات حلال في سفينة سياحية تجوب شواطئ 4 دول في الخليج العربي

أعلنت شركة ريزورتس وورلد كروزيس عن توسيع نطاق عملها لتشمل الخليج العربي وخليج عمان مع باخرتها “ريزورتس وورلد ون” (Resorts World One) لتبحر لمدة 6 أشهر من مرساها في دبي وهي أول باخرة رحلات بحرية تحمل المنتجات الحلال.

وتبدأ الرحلات بتاريخ 18 أكتوبر 2024 من المرسى الأم للباخرة في دبي، لتقدم رحلات بحرية لمدة ليلتين إلى جزيرة صير بني ياس في آخر الأسبوع بدءاً من يوم الجمعة، ورحلة بحرية لمدة ثلاث ليالي إلى عمان (خصب ومسقط) بدءاً من يوم الأحد، ورحلة بحرية لمدة ليلتين إلى الدوحة بدءاً من يوم الأربعاء. تقدم الشركة للركّاب القدرة على دمج هذه الرحلات وتمديد فترتها لتصبح 4 ليالي أو 5 أو 7.

ستصبح الدوحة المرسى الرئيسي للباخرة خلال فترة عطلات المدارس في قطر بين 24 أكتوبر و2 نوفمبر 2024. يمكن للمسافرين خلال هذه الفترة الاستمتاع برحلتين إلى دبي لمدة ليلتين (بتاريخ 24 و31 أكتوبر) ورحلتين لمدة 5 ليالي بمسار دبي-خصب-مسقط (بتاريخ 26 أكتوبر و2 نوفمبر). و تتوفر الرحلات لمدة 6 أشهر من 18 أوكتوبر 2024 إلى 13 أبريل 2025، فيما تتوقع الشركة إجراء 75 رحلة مع أكثر من 150 ألف راكب خلال فترة 6 أشهر.

ويلفت سعود حارب المهيري، مسؤول السياحة البحرية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى ذلك بالقول: “تواصل دبي تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ويأتي اختيار ريزورتس وورلد كروزيس للإمارة لتكون محطة رسو ووجهة أولى لمسار سفنها السياحية في منطقة الشرق الأوسط، ليؤكد على المكانة التي تتمتع بها المدينة كعاصمة للرحلات البحرية في المنطقة”.

تدير الشركة رحلاتها البحرية في مختلف المرافئ في سنجافورة وماليزيا وهونج كونج وتايوان وإندونيسيا. ومن المتوقع إجراء 75 رحلة في المنطقة مع أكثر من 150 ألف راكب خلال فترة الست أشهر ليعزز ذلك من نمو قطاع الرحلات البحرية السياحية في الخليج العربي وخليج عمان.

ستعمل باخرة ريزورتس وورلد ون من محطة حمدان بن محمد للرحلات البحرية في ميناء راشد. وتعقيباً على ذلك صرح حمزة مصطفى، الرئيس التنفيذي للعمليات في “بي آند أو” ماريناز، قائلًا: “يسعدنا أن نرحب بشركة ريزورتس وورلد كروزيس في دبي، وذلك يمثل إنجازاً مهماً في مهمتنا لتحويل دبي إلى مركز رئيسي للرحلات البحرية. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز عروض الضيافة لدينا وتعزيز الاقتصاد الإقليمي من خلال ممارسات سياحية متنوعة. نتطلع إلى تعاون مثمر يعد بتعزيز تجربة الرحلات البحرية ولكن أيضاً لعرض التراث الثقافي الغني والرفاهية العصرية التي تقدمها منطقتنا.”

تعتبر شركة ريزورتس وورلد كروزيس امتداداً للعلامة التجارية لشركة ريزورتس وورلد Resorts World، وهي علامة تجارية عالمية تملك أكثر من 50 عاماً من الخبرة في قطاع الضيافة والترفيه، حيث تضم أكثر من 40 عقاراً في 8 دول تمتد عبر 4 قارات – آسيا والولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا، مع خبرة متخصصة في قطاع الرحلات البحرية العالمية أيضاً. مع تراثها الآسيوي الراسخ، تفهم ريزورتس وولرد كروزيس احتياجات السوق الآسيوي وتقدم خدمات وعروض من الأفضل في فئتها.

تلتزم الشركة بتوفير رحلة مناسبة لركاب الرحلات البحرية المسلمين، ومن أجل تلبية احتياجاتهم، ستحصل الباخرة على شهادة المعهد القياسي والموحد لمنظمة المؤتمر الإسلامي (OIC/SMIIC) كأول باخرة رحلات بحرية تحمل المنتجات الحلال، مما يوفر للمسافرين المسلمين الإقليميين الراحة والوصول إلى عروض حلال معتمدة على متن الباخرة. يتم الحصول على جميع اللحوم من موردين إماراتيين للحلال ولا يتم تقديم اللحوم المحرمة على متن الباخرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف إجراء حجوزات مسبقة ليكون طاقم العمل من نفس جنس الضيوف لتقديم خدمات الضيافة المختارة على متن الباخرة مثل السبا. كما سيتم تقديم الوجبات النباتية لتلبي احتياجات المسافرين من الهند والضيوف الذين يفضلون الوجبات النباتية. كما وسيتم تقديم الإعلانات العامة على متن الباخرة باللغتين العربية والإنجليزية.