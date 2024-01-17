كيف تعثر على الرحلات الجوية الرخيصة في عام 2024؟

رغم أن أسعار تذاكر الطيران مربكة للغاية، إلا أنه لا يزال هناك أمل للمسافر العادي، للحصول على أفضل عروض الأسعار وأرخصها، لأنه مثل أي رياضة أو هواية، يعد البحث عن الرحلات الجوية الرخيصة، مهارة يمكن صقلها.

وقال سكوت كيز، مؤسس موقع Going لحجز الرحلات الجوية، في تصريحات لـ “الواشنطن بوست”، إنه على عكس الأعوام السابقة التي بدت فيها الأسعار، وكأنها ترتفع بشكل صاروخي، فقد بدأت الأمور تسير في الاتجاه المعاكس”.

توقعات أسعار الرحلات الجوية في 2024

وتُظهر توقعات تطبيق حجز السفر Hopper لعام 2024 نفس الشيء، مع بقاء أسعار تذاكر الطيران المحلية أقل من أسعار عام 2023، وما قبل الوباء، للأشهر الستة المقبلة على الأقل.

هذا لا يعني أن كل رحلة تجدها ستكون رخيصة… قال كييز: “لا تُترجم المتوسطات دائمًا إلى أسعار فردية”,, “ولكن في الوقت نفسه، مع الطريقة التي تعمل بها تذاكر الطيران، قد تكون رحلة اليوم الباهظة الثمن رحلة رخيصة غدًا، والعكس صحيح”.

ولهذا السبب، أضاف كييز: “من الأهمية بمكان التأكد من حصولك على توقيت الحجز للحصول على أفضل سعر”.

إذًا كيف يمكنك الحصول على التوقيت الصحيح؟ فيما يلي أفضل النصائح، بدءًا من أساسيات تنبيه الأسعار، وحتى اختراق ما بعد الشراء.

1 – ضبط تنبيهات الأسعار

هل تقوم شركات الطيران بتتبع جهاز الكمبيوتر الخاص بي؟ هل يتم معاقبتي بسبب الحجز يوم الأربعاء بدلاً من الثلاثاء؟ الحقيقة هي أن أسعار تذاكر الطيران ديناميكية، وتتأثر خوارزميات التسعير بقائمة طويلة من العوامل.

أفضل طريقة لتتبعهم هي إعداد التنبيهات.. وتعد Google Flights وSkyscanner وHopper من بين أدوات تتبع الأسعار المفضلة لدى الخبراء.

2 – قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية للصفقات

تكون تنبيهات الأسعار مفيدة عندما يكون لديك رحلات أو تواريخ ووجهات محددة في ذهنك.

ولكن إذا كنت مرنًا أو تريد بعض الإلهام أثناء الإجازة، فإن النشرات الإخبارية لصفقات الطيران، سواء مجانًا أو مقابل اشتراك مدفوع، تعد أدوات رائعة.

ويمكنك الاشتراك في النشرات الإخبارية من Going وThrifty Traveler وAirfarespot وAirfarewatchdog للحصول على صفقات بناءً على المطار، أو المنطقة التي تعيش فيها.

وقد ينتهي بك الأمر إلى الحصول على صفقة في بريدك الوارد تناسب احتياجات سفرك.

3 – تسوق مقدمًا وأعرف مدة الحجز المناسبة

يطلق كيز على ذلك اسم “نافذة المعتدل”، وهي فترة الحجز المناسبة تمامًا عندما تظهر رحلات الطيران الرخيصة على الأرجح.

بالنسبة للسفر الداخلي، يقول إن ذلك يستغرق من شهر إلى 3 أشهر، وبالنسبة للرحلات الدولية، يستغرق الأمر من شهرين إلى 8 أشهر. بالنسبة لموسم الذروة، عندما يكون من الصعب الحصول على الصفقات، أضف بضعة أشهر إلى تلك التوصيات.

تُظهر البيانات الواردة من Google Flights أن أسعار الرحلات الداخلية تكون في أدنى مستوياتها خلال فترة تتراوح بين 21 و60 يومًا. تميل هذه الأسعار إلى الانخفاض قبل حوالي 44 يومًا من الإقلاع. بالنسبة لأوروبا، تتراوح مدة الفترة ما بين 50 إلى 179 يومًا، وبالنسبة للمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي، تتراوح مدة الفترة من 37 إلى 87 يومًا.

4 – ترقب الأسعار الخاطئة

في بعض الأحيان تكون أخطاء شركات الطيران أمرًا جيدًا، كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بالأسعار.

على الرغم من أن الكثير من عمليات الحجز عبر الإنترنت لرحلات الطيران تتم بشكل آلي، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى بعض البشر في جانب الخدمة، ومعهم يأتي الخطأ البشري، وفقًا لخبراء الصناعة.

نادرًا ما تكون الأسعار الخاطئة، ولكن يمكنك اكتشافها عن طريق ضبط تنبيهات الأسعار، أو الاشتراك في النشرات الإخبارية للصفقات.

بمجرد العثور على واحدة، احجز بسرعة. حتى إذا كنت لا تعرف ما إذا كنت ستستخدمه، يمكنك إلغاء الاشتراك واسترداد أموالك خلال 24 ساعة.

5- تعلم كيفية العمل في مبيعات شركات الطيران

إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على أجرة منخفضة، فأنت لست وحدك.

وعلى الرغم من أن مبيعات تذاكر الطيران المعلن عنها تبدو مغرية، إلا أنه قد يبدو من المستحيل الاستفادة منها.. عادةً ما يكون البيع على طرق محددة فقط، لذا كن مرنًا في حجزك.

تأكد أيضًا من التحقق من المنافسين لأن الخبراء يقولون إنهم سيخفضون أسعارهم عندما يقوم المنافسون بتخفيضات.