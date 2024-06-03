دولة جديدة تفتح أبوابها للسعوديين بلا تأشيرة

بدأ العمل بالقرار الجديد الذي يُعفي مواطني المملكة العربية السعودية من الحصول على تأشيرة الدخول إلى البوسنة والهرسك، وذلك ابتداءً من هذا الشهر يونيو، وحتى نهاية سبتمبر 2024.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الإعفاء في زيادة عدد الزوار السعوديين إلى البوسنة والهرسك، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز السياحة ودفع عجلة الاقتصاد المحلي في البلدين.

يشترط على السعوديين الراغبين في السفر لأغراض السياحة توفير تأمين صحي وبرنامج سياحي مدفوع وتذكرة عودة، فيما يحتاج المسافرون لأغراض الأعمال إلى رسالة دعوة موثقة.

يعتبر هذا الإعفاء خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البوسنة والهرسك والمملكة العربية السعودية. كما يظهر التزام البوسنة والهرسك بتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي، مما يفتح آفاقًا جديدة للسعوديين لاستكشاف تراث البوسنة الغني وتاريخها المتعدد الثقافات.

صدر هذا القرار بناءً على اقتراح وزارة الخارجية، وأقره مجلس وزراء البوسنة والهرسك، الذي أعلن عنه مطلع العام 2024، ويهدف إلى تسهيل زيارة السعوديين وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق، أصدر مجلس وزراء البوسنة والهرسك، بناءً على اقتراح وزارة الخارجية، قرارًا يلغي مؤقتًا نظام التأشيرات لمواطني المملكة العربية السعودية في البوسنة والهرسك خلال الفترة المحددة.

وبموجب هذا القرار، يُعفى مواطنو المملكة العربية السعودية من إلزامية الحصول على تأشيرة الدخول والخروج والعبور والإقامة على أراضي البوسنة والهرسك.