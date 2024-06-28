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دبي.. 8.12 مليون سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024

تصدرت دول أوروبا الغربية قائمة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي.

فريق التحرير by فريق التحرير

واصلت دبي مسيرتها المتميزة في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث استقبلت 8.12 مليون سائح دولي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2024، وذلك بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وتصدرت دول أوروبا الغربية قائمة المناطق المصدرة للسياح إلى الإمارة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث استقبلت 1.728 مليون سائح من هذه المنطقة، تلتها جنوب آسيا بـ 1.399 مليون سائح، وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ 1.246 مليون سائح.

دبي

كما شهدت دبي نموًا ملحوظًا في عدد الزوار من دول الخليج العربي، حيث وصل عددهم إلى 1.045 مليون سائح خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد الإحصائيات الفندقية، فقد ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنسبة 1% ليصل إلى 150,202 غرفة نهاية مايو 2024، بينما حقق متوسط ​​الإشغال الفندقي 81% خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري.

وإلى جانب ذلك، شهدت دبي زيادة في عدد الغرف المحجوزة بنسبة 4% لتصل إلى 18.34 مليون غرفة خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بنسبة 5% ليصل إلى 590 درهمًا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...