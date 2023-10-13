دبي تُطلق موسم التخييم الشتوي

أعلنت بلدية دبي إطلاق موسم التخييم الشتوي المؤقت في الإمارة بدءاً من يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والذي سيستمر حتى نهاية نيسات/أبريل 2024.

وحرصت البلدية على التأكد من توفير بيئة تخييم عائلية آمنة مناسبة لقضاء تجربة تخييم صحراوية متميزة والاستمتاع بالأجواء الشتوية في دبي.

وأكدت بلدية دبي أنها وفرت كافة المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، مشيرةً إلى أنها أعطت أصحاب الهمم وكبار المواطنين الأولوية في عملية حجز المساحات الأمامية في موقع منطقة المخيمات الشتوية المؤقتة المخصصة، وذلك تسهيلاً لحركة دخولهم وخروجهم. كما وفرت متاجراً لمستلزمات التخييم التي يحتاجها مرتادو المخيمات.

ما شروط التخييم الشتوي في دبي؟

حددت بلدية دبي مجموعة من الشروط والقيود لتنظيم عملية التخييم والحفاظ على الأمان والسلامة أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية، شملت:

الالتزام بشرط الاستخدام الخاص المؤقت للمخيم من قبل صاحب التصريح، وعدم استخدامه بواسطة الغير أو تأجيره لأي نشاط آخر

الالتزام بالقوانين والأعراف والعادات والتقاليد

الالتزام بحدود المخيم وفق التصريح الصادر عن البلدية، وإحاطته بسياج من مواد مؤقتة ووضع اللوحة الرقمية للمخيم في مكانٍ ظاهر

إزالة المخيم ومحتوياته بعد انتهاء التصريح وردم أي حفريات نُفذت ضمنه

الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة العامة

الحفاظ على نظافة الموقع وحسن مظهره

الالتزام بشروط الدفاع المدني للوقاية والسلامة من الحريق مع توفير طفاية حريق بداخل المخيم

منع استخدام الألعاب النارية، وقيادة الدراجات الرملية داخل منطقة المخيمات بسرعة تزيد عن 20 كم/ساعة

عدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت