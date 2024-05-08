دبي تطلق مبادرات جديدة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال مع طيران الإمارات

أبرمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وطيران الإمارات، اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار والأعمال.

وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا للشراكة الراسخة بين الطرفين وإنجازاتهما المتميزة في مجال الترويج السياحي، وتؤكد التزامهما المشترك بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة استثنائية للأعمال والترفيه.

تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة دبي

تنطلق هذه الاتفاقية الاستراتيجية من رؤية ثاقبة تهدف إلى تعزيز مكانة دبي على الخارطة العالمية للأعمال، وذلك من خلال تكثيف الجهود المشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة وطيران الإمارات، والاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف على النحو الأمثل. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية ما يلي:

سيتم التركيز على تسليط الضوء على المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها دبي للشركات والمستثمرين، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي كبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبيئتها المواتية للأعمال، وبنيتها التحتية المتطورة، واقتصادها القائم على الابتكار.

ستعمل الشراكة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على الشركات متعددة الجنسيات والشركات العائلية، وذلك من خلال إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها دبي في مختلف القطاعات.

ستسعى الجهتان إلى تبسيط العمليات اللوجستية التجارية وتقديم حلول مبتكرة للشركات التي تسعى إلى التوسع في أسواق جديدة، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة طيران الإمارات العالمية وخبرات دائرة الاقتصاد والسياحة في مجال تسهيل التجارة.

ستُنفذ حملات تسويقية تهدف إلى زيادة الوعي بدبي كوجهة مثالية للأعمال والاستثمار، وذلك من خلال استهداف مختلف وسائل الإعلام والجمهور المستهدف.

سيتم تنظيم سلسلة من الفعاليات والفعاليات العالمية لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي، وجذب الشركات العالمية إلى تأسيس أعمالها في المدينة.