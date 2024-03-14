دبي تستقطب 1.77 مليون سائح دولي في يناير

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن استقبال الإمارة 1.77 مليون سائح دولي خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت 21% مقارنة بـ 1.47 مليون زائر في الفترة نفسها من عام 2023.

ويشير هذا الأداء القوي إلى استمرار التعافي الملحوظ لقطاع السياحة في دبي بعد جائحة كوفيد-19، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للسياحة والترفيه.

أهم الوجهات المصدرة للسياح

احتلت أوروبا الغربية المرتبة الأولى بحصة 18%، أي 327 ألف زائر.

تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بـ 311 ألف زائر، بنسبة 18%.

وجاءت جنوب آسيا ثالثاً بـ 294 ألف زائر، أي 17% من إجمالي الزوار.

بينما حلت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعاً بـ 262 ألف زائر، بنسبة 15%.

وحلّت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خامساً بـ 211 ألف زائر، أي 12% من مجموع السياح.

مؤشرات إيجابية لقطاع الفندقة في دبي

ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 150.4 ألف غرفة في 823 منشأة، مقارنة بـ 147.199 ألف غرفة في 809 منشأة نهاية يناير 2023.

تجاوز متوسط الإشغال الفندقي 83% في جميع المنشآت العاملة في دبي، مقارنة بنحو 80% في الفترة نفسها من 2023.

ارتفع عدد الغرف المحجوزة إلى 3.84 مليون في يناير الماضي مقارنة بـ 3.64 مليون في يناير 2023.

بلغت مدة إقامة النزلاء 3.8 ليلة فندقية خلال يناير الماضي.

ارتفع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 643 درهم بارتفاع 7% مقارنة بيناير 2023.

وبلغ متوسط العائد من الغرف المتوفرة 535 درهم.