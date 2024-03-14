دبي تستقطب 1.77 مليون سائح دولي في يناير

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن استقبال الإمارة 1.77 مليون سائح دولي خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت 21% مقارنة بـ 1.47 مليون زائر في الفترة نفسها من عام 2023.
ويشير هذا الأداء القوي إلى استمرار التعافي الملحوظ لقطاع السياحة في دبي بعد جائحة كوفيد-19، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للسياحة والترفيه.
أهم الوجهات المصدرة للسياح
- احتلت أوروبا الغربية المرتبة الأولى بحصة 18%، أي 327 ألف زائر.
- تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بـ 311 ألف زائر، بنسبة 18%.
- وجاءت جنوب آسيا ثالثاً بـ 294 ألف زائر، أي 17% من إجمالي الزوار.
- بينما حلت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعاً بـ 262 ألف زائر، بنسبة 15%.
- وحلّت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خامساً بـ 211 ألف زائر، أي 12% من مجموع السياح.
مؤشرات إيجابية لقطاع الفندقة في دبي
- ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 150.4 ألف غرفة في 823 منشأة، مقارنة بـ 147.199 ألف غرفة في 809 منشأة نهاية يناير 2023.
- تجاوز متوسط الإشغال الفندقي 83% في جميع المنشآت العاملة في دبي، مقارنة بنحو 80% في الفترة نفسها من 2023.
- ارتفع عدد الغرف المحجوزة إلى 3.84 مليون في يناير الماضي مقارنة بـ 3.64 مليون في يناير 2023.
- بلغت مدة إقامة النزلاء 3.8 ليلة فندقية خلال يناير الماضي.
- ارتفع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 643 درهم بارتفاع 7% مقارنة بيناير 2023.
- وبلغ متوسط العائد من الغرف المتوفرة 535 درهم.