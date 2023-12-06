دبي تتخطى معدلات ما قبل كوفيد باستقطاب 13.9 مليون سائح في 10 أشهر

قفز عدد السياح الذين استقطبتهم دبي بنسبة 22% إلى 13.9 مليون زائر دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، مقارنة مع 11.4 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة “كوفيدـ19” بنسبة 3% عندما استقطبت 13.5 مليون زائر في الفترة ذاتها من 2019، بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبلغ متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت الفندقية في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019، مما يؤكد الطلب القوي على المنشآت الفندقية في المدينة، على الرغم من زيادة المعروض الفندقي بشكل كبير خلال الفترة ما بين 2019 حتى 2023.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 34.2 مليون ليلة مبيت خلال أول 10 أشهر من 2023 مقابل 30.4 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 12.5% مقارنة مع عام 2022، وبلغت مدة إقامة النزلاء بنهاية تشرين الأول / أكتوبر من العام الجاري 3.8 ليلة فندقية مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022.

وتراجع معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بنسبة 3.5% إلى 488 درهماً مقارنة بـ 506 دراهم في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة الى 373 درهماً مقابل 362 درهماً في 2022، و295 درهماً خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية اكتوبر الماضي بنسبة 3% إلى 149 ألف غرفة فندقية مقارنة مع 144.7 ألف غرفة فندقية في الفترة نفسها من 2022. كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية بنسبة 4% إلى 818 منشأة فندقية بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 790 منشأة بنهاية أكتوبر 2022.

واستأثرت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم بنسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.