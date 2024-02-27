دبي القابضة تبحث تمويل سفينتين سياحيتين بـ 867 مليون دولار

العمومية

تجري مجموعة الفنادق الفرنسية «أكور» محادثات مع «دبي القابضة» لتمويل تطوير سفينتين للرحلات البحرية الفاخرة بقيمة 800 مليون يورو (867 مليون دولار) تقريباً، تحت العلامة التجارية «أورينت إكسبريس»، في أحدث مثال على اهتمام المستثمرين في الشرق الأوسط بقطاع السفر الفاخر، كما أوردت صحيفة «فاينانشال تايمز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

ومنذ الإعلان عن خطط لإطلاق مجموعة من اليخوت الفاخرة التي تحمل هذه العلامة، أوائل العام الماضي، تبحث «أكور» عن شريك لتمويل غالبية النفقات الرأسمالية المرتبطة بسفن الرحلات البحرية، بما يتماشى مع استراتيجية «الأصول الخفيفة» الخاصة بها، بحسب المصادر.

وذكرت المصادر أن محادثات أجريت مع عدة أطراف، لكن المناقشات مع المجموعة وصلت إلى مرحلة أكثر تقدماً. وتمتلك دبي القابضة، التي تبلغ قيمة أصولها 35 مليار دولار، سلسلة فنادق جميرا الفاخرة، وتوصلت العام الماضي إلى اتفاق مع «أكور» لإطلاق فنادق في الإمارة.

وسيتم تشييد يختين من قبل شركة بناء السفن الفرنسية «Chantiers de l’Atlantique»، ومن المتوقع إطلاقهما في أوائل عام 2026 وأوائل عام 2027 على التوالي.

وتحتوي السفينة الأولى التي يبلغ طولها 220 متراً على 54 جناحاً، وتبلغ كلفة التذاكر ما يصل إلى 20 ألف يورو لكل رحلة.

وقالت المصادر إن «دبي القابضة» ستصبح مالكة الأغلبية في الشركة العقارية، التي تقف وراء اليخوت، إذا مضت الصفقة قدماً، ما يوفر للشركة مزية نقل الأصول من ميزانيتها العمومية. وامتنعت «أكور» و«دبي القابضة» عن التعليق.