“دامولس”.. 5 نصائح للتزلج في القرية الأكثر تساقطا للثلوج في العالم

مع ارتفاع أساسي يبلغ 4700 قدم ومتوسط أكثر من 30 قدمًا من الثلوج في الموسم الواحد، يتميز منتجع دامولس ” Damols” الصغير المصمم بشكل مثالي في فورارلبرغ، المقاطعة الواقعة في أقصى غرب النمسا، باللون الأبيض المضمون في الشتاء – كل ذلك بسعر في المتناول.

وقد يكون ادعاء بأن دامولس هي “القرية الأكثر تساقطًا للثلوج في العالم” مبالغة تسويقية بقدر ما هو حقيقة جيولوجية، ولكن في منتصف ديسمبر، يوجد بالفعل غطاء ثلجي كاف من الأعلى إلى الأسفل وهناك أيضًا غطاء سحري من المسحوق الثلجي البكر خارج مسار التزلج، وفق تقرير تليجراف.

التزلج دون عائق في دامولس

مع ما يقرب من 70 ميلًا من أماكن التزلج، تعد منطقة التزلج في دامولس أصغر بكثير من 190 ميلًا التي توفرها سانت أنطون، جارتها الأكثر شهرة وسحرًا والتي تقع على بعد ساعة بالسيارة، ولكن نظام المصاعد (العديد منها مغطى ومدفأ) جيد تمامًا جيدة كما هو الحال في المنتجعات الرائدة.

حتى في أيام عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحامًا، لم تكن طوابير المصعد أبدًا أكثر من بضع دقائق من الانتظار، وعلى عكس سانت أنطون المشهور عالميًا، كان معظم المتزلجين الذين التقيت بهم على المنحدرات محليين أو من جنوب ألمانيا أو سويسرا.

تنقسم دامولس إلى ثلاث مناطق متميزة ومتصلة جيدًا: فاشينا، وميلاو، ودامولس.

ويحتوي كل منها على الكثير من المسارات الزرقاء الواسعة – وهي مثالية للمتزلجين المبتدئين ذوي المستوى المتوسط أو المغامرين الذين يمكنهم الاسترخاء مع العلم أنه يوجد في الجزء العلوي من كل مصعد طريق سهل للأسفل – ومسارات حمراء أكثر تحديًا.

فنادق وشقق ذاتية الخدمة

يمتد دامولس على طريق جبلي يلتف عبر قمتين تقعان على جانبي الوادي.

ويمتلئ كلا الجانبين بالفنادق والشقق ذاتية الخدمة، ولكن لا يوجد مركز قرية حيوي واضح – وهو الأمر الذي يجذب الآلاف إلى شوارع سانت أنطون وليخ كل شتاء.

على الرغم من وجود سوبر ماركت ومكتب سياحي ومتجر تأجير Intersport في كل مكان، بالإضافة إلى كنيسة للتزلج الداخلي والخارجي ومتحف FIS للتزلج، إذا كنت تبحث عن الحياة الليلية الرائعة، فإن دامولس ليست المكان المناسب.

لكن هذا لا ينبغي أن يكون نهاية العالم، من المؤكد أن الأمر لا يحدث عندما تصل إلى عمر معين، وتكون الراحة التي يوفرها الفندق الودود جذابة تمامًا مثل الرقص على الطاولات في MooserWirt قبل 20 عامًا.

تكلفة المغامرة في دامولس

لن يكون التزلج في جبال الألب رخيصًا أبدًا، لكن تبلغ تكلفة تذكرة الدخول للبالغين لمدة 6 أيام في دامولس حوالي 100 يورو (85 جنيهًا إسترلينيًا) أقل مما هي عليه في سانت أنطون، ويكلف الدرس الخاص لمدة 4 ساعات 330 يورو (282 جنيهًا إسترلينيًا) – بينما في سانت أنتون، سيكلفك ما يزيد قليلاً عن 400 يورو (342 جنيهًا إسترلينيًا).

باستخدام “مؤشر حساء جولاش”، لا تكلف وجبة الغداء النمساوية الأساسية هذه في دامولس أكثر من 7 يورو (6 جنيهات إسترلينية).

وتبلغ تكلفة الإقامة مع وجبتي طعام لمدة 6 ليال في غرفة مزدوجة ما يزيد قليلاً عن 1000 يورو (850 جنيهًا إسترلينيًا) لشخصين، باستثناء السفر.

ويمكن لحزمة مماثلة في سانت أنطون أن تكلفك ما يصل إلى 50% أكثر.

سواء اخترت تصديق الادعاء القائل بأنها القرية الأكثر تساقطًا للثلوج في العالم أم لا (لقب غير رسمي في عام 2006)، فقد أثبتت دامولس أنها خيار ثلجي أقل خطورة في هذه الأوقات الفوضوية مناخيًا.

وهذا، بالإضافة إلى قدرتك على تحمل التكاليف التي لا تقبل الشك، يجعل هذا المنتجع، بطل تزلج أوروبي مجهول يستحق المعرفة عنه.

5 نصائح هامة لاستكشاف دامولس

1- التزلج

استقل مصعد Uga للأعلى، وارتشف بعض الشجاعة الهولندية في Gasthof Elsenalpe وانطلق.

وتبلغ سعر تذكرة مرافقة مرشد التزلج في اليوم، نحو 8.10 يورو (6.90 جنيه إسترليني) في اليوم.

2- المشي لمسافات طويلة والمشي بالأحذية الثلجية

يسمح لك طريق WinterWanderWege الدائري الذي يستغرق ساعتين ونصف الساعة بالاستمتاع بالصمت الذي تغمره الثلوج في غابات الصنوبر مع مناظر رائعة وأكواخ جبلية على الطريق.

ومن الممكن أن تنضم إلى جولة إرشادية مقابل 12 يورو (10.20 جنيهًا إسترلينيًا) للشخص الواحد.

3- تناول الغداء في سونينالم

اكتشف أفضل جولاش على الجبل وشرفة مشمسة كبيرة، أو إذا كان الطقس سيئًا، فهناك الكثير من Gemütlichkeit (الراحة النمساوية) في الداخل.

4- أعلى مسار للتزلج

المسار المفضل للتولج، هو طريق التزلج الطويل في الريف رقم 8، من أعلى مصعد راجاز، حيث تستمتع بالكثير من الملاعب المختلفة عبر الأشجار بعد اجتياز مستوى عالٍ مع مجموعة كبيرة من الخيارات خارج المسار.

5- أنشطة ما بعد التزلج

استمتع بغروب الشمس المتحضر في Gasthof Elsenalpe متبوعًا بحفل صغير في Heike’s Schirmbar.