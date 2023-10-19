يشهد حي “باترسي باور ستيشن”، أحد مشروعات التطوير الأكثر طموحا على الساحة العقارية في لندن حول محطة الطاقة المدرجة الأكثر شهرة في المملكة المتحدة، نشاطا عقاريا وحراكا سياحيا، حيث يستقبل أكثر من 11 ملايين زائر، مما يعكس الشعبية الهائلة التي سرعان ما اكتسبها هذا المعلم.



الحي الجديد الممتد على ضفاف النهر، يمكن الخليجيين والعرب من خلال شركة “باترسي” من تملك وحدة سكنية متميزة ضمن وجهة متعددة الاستخدامات، والتي أطلع زوار معرض “سيتي سكيب”الرياض، على أفضل الفرص المقدمة، وشهد مقر الشركة في المعرض الأكبر في العالم حضورا وإقبالا.



وتؤكد ل “أريبيان بزنس” مريم المسعود، مديرة المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة “باترسي”(Battersea Power Station Development)، أنها من أحد مشروعات التطوير الأكثر طموحا على الساحة العقارية حاليا؛ إذ تشهد إنشاء حي جديد في وسط لندن حول محطة الطاقة المدرجة من الدرجة الثانية الأكثر شهرة في المملكة المتحدة.



وتضيف، يمتد الحي الجديد على ضفاف النهر على مساحة شاسعة تبلغ 42 فدانا؛ حيث يمكن للمشترين تملك وحدة سكنية متميزة ضمن وجهة متعددة الاستخدامات تحتضن مجتمعا كاملا ينبض بأبهى صور الحياة مع أكثر من 100 من أرقى المتاجر، والمطاعم، والمقاهي، والمراكز الترفيهية، والمكاتب، والمساحات الخضراء الشاسعة، والمنازل ذات التصاميم المعمارية الفريدة، إلى جانب سهولة التنقل بفضل محطة مترو الأنفاق في المنطقة 1.



وتوضح المسعود، منذ الافتتاح العام في أكتوبر 2022، استقبل حيا “باترسي باور ستيشن”(Battersea Power Station) أكثر من 11 ملايين زائر، مما يعكس الشعبية الهائلة التي سرعان ما اكتسبها المعلم السياحي الشهير نظرا لرغبة الزوار في استكشاف تفاصيله الداخلية للمرة الأولى في التاريخ، فضلا عن الاستمتاع بأحدث الوجهات المتنوعة التي افتتحت أبوابها داخل المبنى التاريخي العريق.



بالإضافة إلى إعادة تطوير “باترسي باور ستيشن”(Battersea Power Station)، تم التعاقد مع عباقرة ورواد الفن المعماري عالميا، بما في ذلك “جيري بارتنرز”، و “فوستر + بارتنرز” لتصميم المباني السكنية الأكثر حداثة وتميزا بجوار مبنى محطة الطاقة الأكثر شهرة في لندن، ليصبح الحي بمثابة بوتقة حضارية تنصهر داخلها الملامح الثقافية والتصاميم المعمارية القديمة والمعاصرة في قلب العاصمة.



مما لا شك فيه أن الزخم غير المسبوق الذي يتمتع به حي “باترسي باور ستيشن”(Battersea Power Station)، ينعكس على ارتفاع قيمة الوحدات السكنية داخله بشكل ملحوظ؛ إذ شهدت قيمة الشقق المكتملة ضمن المرحلة الأولى من مشروع ” سيركيس ويست فيلد” نموا بنسبة 50 % خلال الفترة الممتدة من عام 2017 وحتى عام 2022 متجاوزة سقف سوق لندن الأوسع نطاقا.



وحول مميزات الحي الجديد فأنه يزخر بمساحات خضراء تعانق ضفاف النهر، مما يوفر محيطا هادئا ينعم بالسكينة قلما يوجد مثله في أنحاء مدينة لندن الصاخبة. تمتد الأماكن العامة والمسطحات الخضراء المفتوحة في “باترسي باور ستيشن”(Battersea Power Station) على مساحة شاسعة تبلغ أكثر من 19 فدانا، بما في ذلك متنزه “باور ستيشن بارك” الذي تم افتتاحه مؤخرا بمساحة تبلغ 6 أفدنة مباشرة على نهر التايمز؛ حيث يستمتع السكان بقضاء أمتع الأوقات، فضلا عن إقامة مختلف الفعاليات الدورية بدءا من السينمات المفتوحة في الهواء الطلق، وحتى حلبات التزلج على الجليد خلال فصل الشتاء، مما يقوي الترابط الاجتماعي بين سكان الحي.

بالإضافة إلى ذلك، يقع متنزه “باترسي بارك” الممتد على مساحة شاسعة تبلغ 200 فدان على بعد 5 دقائق فقط سيرا على الأقدام.



وتؤكد مريم المسعود على أنهم قطعوا بالفعل شوطا طويلا عبر تحقيق العديد من أبرز الإنجازات، بما في ذلك افتتاح “باترسي باور ستيشن”(Battersea Power Station) في أكتوبر 2022، وافتتاح امتداد الخط الشمالي لمترو الأنفاق في سبتمبر 2021، ولكن لا يزال يتعين استكمال المراحل المتبقية من الحي الممتد على مساحة 42 فدانا.



كما تمت الموافقة على المخطط العام للمراحل التكميلية للمشروع وجاري العمل على التصميم التفصيلي. سيتم تصميم المراحل الجديدة لتكون متعددة الاستخدامات استرشادا بالمواصفات المعتمدة في المراحل السابقة، مع استهداف تسليم المشروع؛ حيث تشغل الوحدات السكنية 50 % من المساحة، مع تخصيص 50 % للمساحات التجارية.











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