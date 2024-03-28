أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024

يتمتع الناس في جميع أنحاء العالم بحرية سفر أكبر بكثير مما كانوا يتمتعون به قبل عقدين من الزمن.

في عام 2006، كان بإمكان الأشخاص السفر بدون تأشيرة إلى 58 دولة في المتوسط، بينما قفز هذا العدد اليوم إلى 111 وجهة.

وحتى في العام الماضي، أصبح بإمكان المواطنين الفرنسيين والألمان والإسبان والإيطاليين الآن السفر بدون تأشيرة إلى 3 دول جديدة.

وحدد مؤشر (Henley & Partners Passport Index) السنوي أقوى جوازات السفر في الكوكب لعام 2024.

قوة جواز السفر

يتم تقاسم أفضل جواز سفر في العالم من قبل 6 دول، مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 194 دولة.

وفي حين احتلت اليابان وسنغافورة المرتبة الأولى على مدى السنوات الخمس الماضية، صعدت 4 دول أوروبية ـ(فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا) في المراتب هذا العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي منحت فيه الصين حق الوصول بدون تأشيرة إلى هذه الدول الأوروبية و50 دولة أخرى في إطار الجهود المبذولة لإنعاش السياحة في حقبة ما بعد الوباء.

ويأتي ذلك في أعقاب اتجاه أوسع للدول التي تتنازل عن تأشيرات الدخول لتشجيع السفر وتعزيز النشاط الاقتصادي.

ففي السنوات الثماني الماضية، على سبيل المثال، مُنحت كل من ألمانيا وسنغافورة إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 35 دولة جديدة.

وتتعادل فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية في المركز الثاني في التصنيف، حيث تمتلك الدولة الأخيرة واحدا من أكبر عدد من اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة في العالم.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة السابعة، وهو أحد أسوأ التصنيفات النسبية على الإطلاق. وعلى مدى العقد الماضي، تراجعت مكانتها في ضوء التوترات الدبلوماسية وافتقارها النسبي إلى الانفتاح على السياح الأجانب.

على سبيل المثال، ألغت البرازيل مؤخرا إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى مواطني الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالمعاملة بالمثل، حيث تطلب الولايات المتحدة من البرازيليين الحصول على تأشيرة للسفر إلى البلاد.

ومن منظور إقليمي، يوجد 23 جواز سفر من أصل 30 جواز سفر في أوروبا والمملكة المتحدة، و3 في آسيا، بينما يوجد اثنان في كل من أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

ماهي التغييرات المقبلة؟

بعد سنوات عديدة من العمل، سيحتاج المسافرون الأمريكيون إلى تأشيرة للسفر إلى أوروبا في عام 2025.

في معظم الحالات، يجب معالجة الطلبات خلال دقائق، لكن بعضها قد يستغرق ما يصل إلى بضعة أسابيع.

سيُطلب أيضًا من المسافرين في كندا والمكسيك وأمريكا الجنوبية ملء الطلب. والمعلومة الجديدة هي أن التأشيرة ستكون صالحة لمدة 3 سنوات أو تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر، اعتمادا على أيهما يحدث أولا.

وعلى النقيض من ذلك، تناقش إندونيسيا السماح بالدخول بدون تأشيرة إلى 20 دولة لتشجيع السياحة والاستثمار في البلاد.

إندونيسيا هي الدولة الآسيوية الثانية بعد سنغافورة التي تتطلع إلى الإعفاء من التأشيرة للصين.

في الآونة الأخيرة، وفرت تايلاند وماليزيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم إمكانية الوصول بدون تأشيرة بفضل دورها كمحرك رئيسي للسياحة في هذه البلدان.

أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024

وتصدرت اليابان قائمة أقوى جوازات السفر لعام 2024، للسنة السابعة على التوالي، حيث يُتيح جواز سفرها لحامله دخول 194 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وتشاركت اليابان هذا المركز مع خمس دول أخرى هي إسبانيا، سنغافورة، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا.

في المركز الثاني، حلت كل من فنلندا، السويد، كوريا الجنوبية وهولندا، حيث يُتيح جواز سفر كل منها لحامله دخول 193 دولة دون تأشيرة.

في المركز الثالث، حلت كل من النمسا، الدنمارك، المملكة المتحدة، لوكسمبورغ، وأيرلندا، حيث يُتيح جواز سفر كل منها لحامله دخول 192 دولة دون تأشيرة.

في المركز الرابع، حلت كل من النرويج، بلجيكا، والبرتغال، حيث يُتيح جواز سفر كل منها لحامله دخول 191 دولة دون تأشيرة.

في المركز الخامس، حلت كل من أستراليا، اليونان، مالطا، نيوزيلندا، وسويسرا، حيث يُتيح جواز سفر كل منها لحامله دخول 190 دولة دون تأشيرة.

في المركز السادس، حلت الولايات المتحدة، بولندا، كندا، وجمهورية التشيك، حيث يُتيح جواز سفر كل منها لحامله دخول 189 دولة دون تأشيرة.

في المركز السابع، حلت كل من المجر، وليتوانيا، حيث يُتيح جواز سفر كل منها لحامله دخول 188 دولة دون تأشيرة.

في المركز الثامن، حلت إستونيا، حيث يُتيح جواز سفرها لحامله دخول 187 دولة دون تأشيرة.

في المركز التاسع، حلت كل من لاتفيا، سلوفاكيا، وسلوفينيا، حيث يُتيح جواز سفر كل منها لحامله دخول 186 دولة دون تأشيرة.

في المركز العاشر، حلت أيسلندا، حيث يُتيح جواز سفرها لحامله دخول 185 دولة دون تأشيرة.

عربياً، احتل جواز السفر الإماراتي المركز الأول، حيث يُتيح دخول 184 دولة دون تأشيرة، ليحل في المركز

أضعف جوازات السفر في العالم لعام 2024

ترتبط حرية السفر بالتقدم الاقتصادي للبلد، بالنسبة للبلدان غير المستقرة إلى حد كبير، فإن التنقل محدود بسبب التوترات الدبلوماسية في الخارج. وفي كثير من الحالات، يكون لهذه البلدان أيضا ناتج اقتصادي منخفض. ليس هذا فحسب، بل إن العواقب المترتبة على وجود جواز سفر ضعيف تتجاوز السفر: فانفتاح الحدود يشجع التكامل الاقتصادي، والاستثمار، وتبادل المواهب.

أفغانستان، صاحبة جواز السفر الأقل قوة، لديها إمكانية الوصول إلى 12% فقط من دول العالم.

في كثير من الأحيان، تواجه البلدان التي تعاني من عدم استقرار اقتصادي كبير صعوبة أكبر في السفر دوليا نظرا لأنه قد يكون هناك خطر أكبر للبقاء بعد انتهاء مدة تأشيرتها. ويلاحظ العكس في البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع، حيث تفتح البلدان حدودها بسبب ارتفاع الأرباح الاقتصادية من خلال السياحة والتجارة.

وتأتي سوريا في المرتبة الثانية من حيث الترتيب، حيث تتأخر مباشرة عن أفغانستان. ومنذ اندلاع الحرب في عام 2011، فر ما يقرب من نصف السكان، الذين كان عددهم في ذلك الوقت 22 مليون نسمة.

وحتى كوريا الشمالية، التي تتمتع بإعفاءات من التأشيرة لـ42 دولة، تتمتع بقدرة أكبر على التنقل من هذه البلدان، على الرغم من أن المواطنين نادرا ما يغادرون البلاد لأنهم يجب أن يحصلوا على موافقة الحكومة حتى يتمكنوا من السفر.

ما هي الدول الأكثر انخفاضا في تصنيفات جوازات السفر منذ عام 2014؟

ومنذ تكشفت الأزمة في عام 2015، شهدت فنزويلا قيودا متزايدة على السفر من الدول المجاورة. وبعد فرار ملايين الفنزويليين بسبب الانهيار الاقتصادي والتضخم المتفشي، شددت الإكوادور وتشيلي وبيرو القيود الحدودية وسط الاضطرابات السياسية. وبالمقارنة، لا تزال كولومبيا توفر إمكانية الوصول بدون تأشيرة، على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متوترة.

كما تراجعت روسيا بشكل حاد بعد حرب أوكرانيا. ولم يقتصر الأمر على قيام كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقييد دخول شركات الطيران الروسية في مجالها الجوي، بل إن العديد منها لم تعد تصدر تأشيرات للمواطنين الروس. ومن ناحية أخرى، تسمح الدول بقدر أكبر من حرية الحركة للأوكرانيين، مع إسقاط البعض متطلبات الحصول على التأشيرة بالكامل.