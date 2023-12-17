فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياحةأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةترفيهفنون وآداب

الثقافة و السياحة السعودية تعلقان الحفلات في كافة المناطق

علقت الهيئة حفلاتها الغنائية في جميع الوجهات والمواقع السياحية لمدة ثلاثة أيام.

فريق التحرير by فريق التحرير

قامت عددا من الهيئات والوزارات السعودية المعنية بالسياحة والترفيه والثقافة بتعطيل فعالياتها الغنائية المجدولة خلال الأيام الثلاث المقبلة.

حيث أعلنت كلا من وزارة الثقافة والهيئة السعودية للسياحة، تعليق الحفلات الغنائية التابعة لوزارة الثقافية، فيما علقت الهيئة حفلاتها الغنائية في جميع الوجهات والمواقع السياحية لمدة ثلاثة أيام، نظرا لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح- رحمه الله- جاء ذلك بناء على توجيه الدولة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن موسم الرياض عن تعليق الحفلات الغنائية لمدة 3 أيام أيضا.

وكانت الكويت ودعت اليوم الأحد أميرها الراحل الذي ووري الثرى صباحاً في مقبرة الصليبخات بشمال غرب العاصمة، في مراسم اقتصرت على أفراد الأسرة الحاكمة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...