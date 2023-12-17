الثقافة و السياحة السعودية تعلقان الحفلات في كافة المناطق

قامت عددا من الهيئات والوزارات السعودية المعنية بالسياحة والترفيه والثقافة بتعطيل فعالياتها الغنائية المجدولة خلال الأيام الثلاث المقبلة.

حيث أعلنت كلا من وزارة الثقافة والهيئة السعودية للسياحة، تعليق الحفلات الغنائية التابعة لوزارة الثقافية، فيما علقت الهيئة حفلاتها الغنائية في جميع الوجهات والمواقع السياحية لمدة ثلاثة أيام، نظرا لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح- رحمه الله- جاء ذلك بناء على توجيه الدولة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن موسم الرياض عن تعليق الحفلات الغنائية لمدة 3 أيام أيضا.

وكانت الكويت ودعت اليوم الأحد أميرها الراحل الذي ووري الثرى صباحاً في مقبرة الصليبخات بشمال غرب العاصمة، في مراسم اقتصرت على أفراد الأسرة الحاكمة.

بناءً على التوجيه الكريم؛ تعلن #وزارة_الثقافة عن تعليق الحفلات الغنائية 3 أيام، نظراً لوفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-. — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) December 17, 2023