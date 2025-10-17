تطبيق حكومي لتوصيل ماء زمزم للسعوديين والمقيمين في منازلهم

أطلق تطبيق “نسك” التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية خدمة جديدة تتيح لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الحصول على عبوات ماء زمزم المبارك بعبوات سعة 330 ملليتر وإيصالها مباشرة إلى منازلهم في مختلف مناطق المملكة.

وتُمكّن الخدمة المستخدمين من طلب ماء زمزم المبارك عبر تطبيق “نسك” بخطوات سهلة وميسّرة، دون قيود على الكمية أو عدد الطلبات، لتصل العبوات إلى باب المنزل في أي مدينة داخل المملكة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُتاح فيها ماء زمزم بهذه السعة العملية، مقارنةً بالعبوات التقليدية ذات الخمسة لترات، إذ تمتاز العبوات الجديدة بسهولة الحمل والاستخدام والتقديم، مما يجعلها خيارًا مثالياً للحفظ أو الشرب في أي وقت ومكان.

ويتم توفير الماء المبارك من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، المصدر الرسمي الوحيد لماء زمزم، وهو مشروع غير ربحي يهدف إلى ضمان وصول الماء المبارك الأصلي إلى الجميع وفق أعلى معايير الجودة والنقاء، مع المحافظة على أصالته وتاريخه العريق.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود “نسك” لتوسيع خدماتها الرقمية الموجهة للمسلمين داخل المملكة وخارجها، وتيسير الوصول إلى التجارب الدينية والروحانية الموثوقة، عبر حلول تقنية مبتكرة تسهّل الحصول على ماء زمزم المبارك بطريقة آمنة وميسّرة.