فريق التحرير by فريق التحرير

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تركيا.. بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول للسعوديين

قالت السفارة، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقاً، إن قرار بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول وليس لسفرة واحدة

فريق التحرير by فريق التحرير
التأشيرة الإلكترونية

أعلنت السفارة التركية في الرياض، اليوم الأربعاء عن البدء بتطبيق التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول للمواطنين السعوديين عند السفر إلى تركيا.

وقالت السفارة، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقاً، إن قرار بدء تطبيق التأشيرة متعددة الدخول وليس لسفرة واحدة.

التأشيرة الإلكترونية

التأشيرة الإلكترونية للسياحة والأعمال فقط

وأضافت السفارة، أن التأشيرة تصلح للأغراض السياحية والتجارية فقط، ومن الأفضل تقديم الطلب على التأشيرة قبل 48 ساعة من تاريخ السفر.

وتمنح التأشيرة بهدف السياحة والأعمال لمدة 180 يوماً وتسمح لحاملها بدخول متعدد إلى تركيا والإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.

التأشيرة الإلكترونية

ويتم تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم عبر الموقع الإلكتروني وعن طريق الطاقات الائتمانية والمصرفية فقط، ويجب اصطحاب نسخة مطبوعة أو إلكترونية عن التأشيرة عند السفر إلى تركيا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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