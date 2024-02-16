تركيا تستهدف استقطاب مليون سائح سعودي في عام 2024

تُعد المملكة العربية السعودية أحد أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى تركيا، حيث تُعرف كوجهة سياحية مُفضلة للسعوديين لقربها الجغرافي وتنوعها الثقافي والحضاري.

وتسعى تركيا لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مُفضلة للسعوديين من خلال خطط طموحة تهدف إلى استقطاب مليون سائح سعودي في عام 2024.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، الجمعة، خلال مشاركته في المنتدى التركي – السعودي للاستثمار والأعمال المنعقد بمدينة إسطنبول بمشاركة اقتصاديين من البلدين إنه يأمل قدوم مليون سياح سعودي إلى بلاده خلال العام الجاري.

وكشف أن نحو 500 ألف سائح سعودي زاروا تركيا في عام 2022 وأن العدد ارتفع إلى 800 ألف سائح خلال العام الماضي 2023.

وأوضح أن بلاده قررت مؤخراً إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول، معرباً عن اعتقاده أن القرار سيساهم في زيادة عدد السياح.

عوامل الجذب السياحي في تركيا

تتمتع تركيا بالعديد من المقومات السياحية التي تجذب السائحين السعوديين، منها:

المناظر الطبيعية الخلابة

من جبال شاهقة إلى شواطئ ساحرة، وتُقدم تنوعًا فريدًا في المناظر الطبيعية التي تُلبي جميع الأذواق.

من جبال شاهقة إلى شواطئ ساحرة، وتُقدم تنوعًا فريدًا في المناظر الطبيعية التي تُلبي جميع الأذواق. التاريخ العريق

تُعرف تركيا بتاريخها العريق الذي يمتد عبر الحضارات، حيث تُزخر بالعديد من المعالم التاريخية مثل مسجد آيا صوفيا وقصر توبكابي.

تُعرف تركيا بتاريخها العريق الذي يمتد عبر الحضارات، حيث تُزخر بالعديد من المعالم التاريخية مثل مسجد آيا صوفيا وقصر توبكابي. التنوع الثقافي

تُعد بوتقة تنصهر فيها مختلف الثقافات، مما يُضفي على رحلة السائح تجربة غنية ومُتنوعة.

تُعد بوتقة تنصهر فيها مختلف الثقافات، مما يُضفي على رحلة السائح تجربة غنية ومُتنوعة. الأسواق الشعبية

تُعرف بأسواقها الشعبية النابضة بالحياة، حيث يُمكن للسائح التسوق وشراء الهدايا التذكارية بأسعار مناسبة.

تُعرف بأسواقها الشعبية النابضة بالحياة، حيث يُمكن للسائح التسوق وشراء الهدايا التذكارية بأسعار مناسبة. الطعام اللذيذ

تُقدم مأكولات تقليدية غنية تُلبي جميع الأذواق، من الكباب إلى الحلويات التركية اللذيذة.

عوامل تُعزز السياحة السعودية

تُساهم العديد من العوامل في تعزيز السياحة السعودية إلى تركيا، منها:

تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة

تطوير البنية التحتية السياحية

تنوع المنتجات السياحية

الترويج لها كوجهة سياحية مميزة للسعوديين

إسطنبول جوهرة السياحة التركية

تُعد مدينة إسطنبول من أهم المدن السياحية التركية، حيث تُعرف بآثارها التاريخية ومساجدها العريقة وأسواقها الشعبية.

وتُقدم إسطنبول للسائحين تجربة غنية ومتنوعة، حيث يُمكنهم زيارة مسجد آيا صوفيا وقصر توبكابي وسوق البازار الكبير، بالإضافة إلى العديد من المعالم السياحية الأخرى.

وتشهد تركيا أيضاً نمواً في عدد السياح من دول الخليج العربي الأخرى، مثل قطر والإمارات.

وتُعد هذه الدول من أهم الأسواق المصدرة للسياح، حيث تُعد وجهة سياحية مُفضلة لسكان الخليج لقربها الجغرافي وتنوعها الثقافي والحضاري.

وتتوقع أن يزداد عدد السياح من دول الخليج العربي بشكل كبير في السنوات القادمة.

التحديات

تواجه تركيا بعض التحديات في جذب المزيد من السياح السعوديين، منها:

المنافسة من دول أخرى في المنطقة مثل مصر ودبي.

عدم استقرار الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية، ما قد يُؤثر على رغبة السياح في السفر إليها.