تركيا.. إيرادات السياحة فاقت 20 مليار دولار في الربع الثالث من 2023

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، الصادرة اليوم الثلاثاء أن إيرادات قطاع السياحة في البلاد خلال الربع الثالث من العام الحالي تجاوزت 20 مليار دولار .

وقالت وكالة الأناضول في تقرير لها إن إيرادات تركيا من السياحة ارتفعت بنسبة 31.1% خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة في 2022.

وأشارت أن الإيرادات في الفترة ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2023 بلغت 20 مليارًا و225 مليونًا و317 ألف دولار.​​​​​​​

وكانت الإيرادات ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 %​​ عن العام السابق ووصلت لمستوى قياسي عند 46.28 مليار دولار مع تلاشي تداعيات جائحة كورونا وبعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة عدد السياح الروس وفق “رويترز”.

زيادة عدد السياح في تركيا

وكشفت البيانات أن أول 8 أشهر من العام الجاري شهدت تركيا زيادة في عدد السياح بنحو 14% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وجاء السياح الروس في المرتبة الأولى بـ4 ملايين و351 ألفا و254، ثم الألمان بـ4 ملايين و82 ألفا و994، بينما حل الإنكليز في المرتبة الثالثة بمليونين و652 ألفا و188.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد وضعت هدف استقبال 60 مليون سائح أجنبي عام 2023. وزيادة عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار في العام الجاري. كما أن البلاد تهدف لاستقبال 90 مليون سائح عام 2028، ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار.

وتولي الحكومة التركية أهمية كبيرة لقطاع السياحة وتعمل على تنميته باستمرار، إذ يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرا مهما من مصادر الدخل القومي، ويتمتع القطاع ببنية تحتية قوية ومرافق سياحية وخدمات جعلته متقدما عالميا.