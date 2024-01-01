أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن تحقيق رقم قياسي جديد وملفت في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م، إذ قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى 150 % مقارنة بمستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.

تأتي هذه الإعلانات البارزة استنادًا إلى بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق مستويات غير مسبوقة.

وقالت وزارة السياحة أن الرقم المذكور فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023م بحوالي 37.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022م لنفس الفترة.

وصل إجمالي إنفاق الزوار لأكثر من القيمة المتوقعة، حيث شهدت الأرقام زيادة كبيرة تجاوزت التوقعات السابقة.

وكشفت البيانات الصادرة عن ميزان المدفوعات عن تفوق المملكة العربية السعودية بتحقيق مستويات استثنائية في الإنفاق السياحي خلال هذه الفترة الزمنية.

البيانات تظهر أن السعودية أصبحت واحدة من الوجهات الرئيسية للسياحة العالمية، مع زيادة ملحوظة في إنفاق الزوار الأجانب.

ويعكس هذا الإنجاز التزام المملكة بتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار والاستثمارات في هذا المجال.

تأتي هذه النتائج في ظل جهود حثيثة تبذلها المملكة لتوفير بيئة سياحية متنوعة وجذابة، وتعزيز الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات وتوقعات الزوار، مما ساهم في جعل السعودية واحدة من أكثر الوجهات السياحية رواجًا في العالم.

المملكة تحقق أعلى رقم تاريخي في إنفاق الزوار القادمين للمملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م حسب بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، بحجم إنفاق يتجاوز الـ 100 مليار ريال محققةً فائضًا يقدر بـ 37.8 مليار ريال، ونسبة نمو 72% مقارنة بالفائض المحقق خلال نفس الفترة من عام 2022م.… pic.twitter.com/zB7tJEivlo — وزارة السياحة (@Saudi_MT) January 1, 2024