تجارب فريدة بإطلاق منتجع أوجا آرت المالديف لمحبي المغامرات في موسم العطلات

تم مؤخرا إطلاق منتجع أوجا أرت Oaga Art Resort رسميًا في المالديف بقيادة فريق شاب من الأفراد المتحمسين الذين لديهم رؤية مبدعة تجمع الفن والإبداع المالديفي في قطاع الضيافة. المنتجع هو مشروع جديد لمجموعة شركات ADK، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في جزر المالديف.

يركز المنتجع الفني على الارتقاء بالقصة الجماعية لجزر المالديف من خلال منصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفنانين والحرفيين المحليين، مع احتضان الهدوء الذي توفره الشمس والرمال والشواطئ المحيطة. يضم المنتجع أكبر مجموعة فنية محلية في جزر المالديف معروضة بذوق رفيع على جدران الفيلات التابعة له، بالإضافة إلى وجود أكبر لوحة جدارية لحمام السباحة في المنطقة. يتكون الفريق من جزر المالديف بنسبة 90 بالمائة ولديه شغف تجاه المسافرين الذين يستكشفون جانبًا غير عادي من جزر المالديف. كمجتمع مفتوح، يقدم كل فرد من سكان الجزيرة المنتمين إلى الفريق أصالته ورؤيته الخاصة، ويرحب بالمسافرين لتعزيز الروابط الأصيلة مع معاملتهم بكرم ضيافة يليق بملوك الجزيرة.

يعد منتجع أوجا أرت Oaga Art الجديد في المالديف بتقديم تجارب مبتكرة لمغامرات واحتفالات فريدة في موسم العطلات، في جزر المالديف. يقدم هذا المنتجع المالديفي تجارب سارة وفريدة من نوعها في موسم الأعياد، مع فرصة لكشف وتجربة الثقافة المالديفية الأصيلة، مع الرياضات المائية والمنتجع الصحي ودروس تحضير المشروبات المالديفية الفريدة التي تجعل من الترفيه المبتكر يبعث على الشعور بالبهجة الاحتفالية في أجواء ساحرة وديناميكية وحيوية تعيد تعريف التجربة المالديفية الفاخرة وتجعلها في متناول الجميع.

صمم المنتجع لمحبي الاستكشاف الذين يسعون إلى تجربة تاريخ وفن وثقافة جزر المالديف، مع مجموعة كبيرة من التجارب المقدمة بشكل شامل بالإضافة إلى رفاهية فائقة.

يتيح المنتجع خيارات التمتع برفاهية فريدة مع كل من الأصدقاء والعائلة على حد سواء. في لحظات لاتنسى. ويوفر عرض خبز الزنجبيل، وهي تجربة فريدة للاستمتاع بالمهارة الحرفية مع خيار المشاركة فيها والتعلم منها. وطوال فترة الاحتفال برأس السنة ستجد عددا لا يحصى من الأنشطة والتجارب وتشمل فنون الطبخ، ورش عمل المشروبات وليالي الألعاب وعروض الأفلام. مع حلول ليلة عيد الميلاد، يستمتع الضيوف بأجواء فرحة باحتفالية رائعة مقترنة بالعيد، ويضم عروض الغداء المصحوبة بالموسيقى الحية وبشغف

وتستمر الاحتفالات إلى ما بعد عيد الميلاد، حيث تقدم عددًا كبيرًا من الأنشطة للحفاظ على أجواء من الابتهاج بين إشعال النيران في يوم الملاكمة على شاطئ رع رع مع الموسيقى الحية لزكي، على الهواء مباشرة موسيقى جزر المالديف الأصيلة، وحفلات الكوكتيل، وورش عمل المجوهرات، وتبلغ ذروتها في المستوى العالي حفل عشاء يعد بحد ذاته تجربة لا تنسى، مما يضمن

استمرار الاجواء الاحتفالية ودوامها مع اختيارات واسعة في الرحلات والرياضات المائية وغيرها الكثير من الأنشطة والتجارب.

يقع المنتجع شمال جزر مالي على بعد 45 دقيقة بالقارب السريع من العاصمة، ومطارها دولي، وهو عبارة عن جزيرة صغيرة تضم 60 فيلا مع خيارات لفيلات شاطئية وفيلات فوق الماء مع 5 مطاعم، وأماكن ترفيه ومنتجع صحي مستوحى من ممارسات العلاج التقليدية المالديفية والفنية . وتوفر المساحات الإبداعية تجربة غامرة برعاية فنانين محليين وزائرين مع حرفيين من جزر المالديف.