لم تكن تعلم بوجودها.. 6 نسخ من تاج محل

يعد تاج محل في أغرا بلا شك أحد أشهر المباني في العالم.. ومع ذلك، هل تعلم أن هناك نسخ من هذا النصب التذكاري الشهير في جميع أنحاء العالم؟

هناك بالفعل العديد من النسخ المتماثلة في جميع أنحاء العالم التي تحمل تشابهًا غريبًا مع تاج محل الأصلي في أغرا، بالهند، وفق تقرير تايمز ترافيل.

ويمكنك زيارة هذه النسخ المتماثلة، والإشادة بجمال وجاذبية تاج محل الخالدة، وإظهار التأثير العالمي لهذا النصب التذكاري الهندي الشهير.

وهنا نأخذك في رحلة رائعة لاكتشاف هذه النسخ المتماثلة:

1- تاج محل في الصين

تتمتع الصين بالكفاءة في تكرار العجائب، ولديها نسختها الخاصة من تاج محل.

وتقع النسخة الصينية في متنزه ترفيهي في شنتشن، ويُطلق عليها اسم “نافذة على العالم”.

وتعرض هذه الحديقة أيضًا نسخًا طبق الأصل من المعالم العالمية الأخرى، بما في ذلك برج بيزا المائل، وبرج إيفل.

2- تاج محل في دبي

وتعتبر النسخة العربية من تاج محل في إمارة دبي، بمثابة تحية هائلة.

وهو أكبر بأربع مرات تقريبًا من تاج محل الأصلي في أغرا، وهو يزين منطقة حديقة موغال، ويعمل كفندق مكون من 20 طابقًا يضم 350 غرفة ومتجرًا ومطعمًا ضمن مساحة شاسعة تبلغ 210 ألف قدم مربع.

3- الجناح الملكي في برايتون

من المثير للدهشة أن المملكة المتحدة لديها عرضها الخاص لتاج محل.

يعكس الجناح الملكي، المعروف أيضًا باسم جناح برايتون، الجمال المعماري لتاج محل.

تم تشييده ليكون ملاذًا على شاطئ البحر لجورج، أمير ويلز، وتصميمه مستوحى من الطراز الهندوسي الهندي في القرن التاسع عشر السائد في الهند.

4- تاج محل في بنغلاديش

تقع هذه النسخة طبق الأصل من تاج محل في دكا، عاصمة بنغلاديش، وقد صممها المخرج البنغلاديشي إحسان الله موني. انطلاقًا من فكرة جعل الهيكل الأيقوني في متناول عدد أكبر من الأشخاص، بدأ موني المشروع في عام 2008.

5- بيبي كا مقبرة في أورانجاباد

تم بناء بيبي كا مقبرة في أورانجاباد، المعروف باسم “تاج محل الفقير”، بتكليف من الأمير عزام خان، ابن سلطان مغول الهند أورنكزيب في عام 1678.

وتم تشييده تخليداً لذكرى والدته الإمبراطورة بيجوم ربيعة دوراني، وهو نسخة طبق الأصل تعكس سحر تاج محل بمآذنه وحدائقه وهندسته المعمارية الآسرة.

6- منزل تاج محل العائم في كاليفورنيا

مستوحاة من تاج محل خلال زيارة للهند، قام رجل الأعمال بيل هارلان بصنع نسخة طبق الأصل فريدة من نوعها – منزل تاج محل العائم في سوساليتو، كاليفورنيا.

واستحوذ هذا التكريم العائم على جوهر تاج محل وتم بيعه في نهاية المطاف في عام 2016.