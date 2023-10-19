تأشيرة كوب 28… كيف تحصل على تأشيرة لحضور المؤتمر

تأشيرة كوب 28 – وافقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على منح تصريح دخول إلكتروني مجاني إلى أراضيها لحضور مؤتمر الأطراف كوب 28 للأشخاص المشتركين والمسجلين في موقع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وتستضيف إمارة دبي نهاية نوفمبر المقبل وتحديدا يوم 30 من نوفمبر، وحتى 12 ديسمبر مؤتمر الأطراف “COP28″، الذي يعد أكبر مؤتمر دولي تستضيفه الإمارات حيث يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ.

كيف تحصل على تأشيرة كوب 28؟

بمجرد اكتمال التسجيل في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ستصل رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني مع رابط للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة COP28 UAE.

بعد ذلك سيتم التوجه من خلال هذا الرابط إلى بوابة الحصول على التأشيرة مباشرة، حيث يمكن إكمال نموذج الطلب وتحميل المستندات اللازمة، ثم انتظار الموافقة.

رابط موقع التأشيرة:

الخطوات التفصيلية

الدخول إلى الموقع المخصص.

ادخل رقم التسجيل الخاص بك في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ادخل تفاصيل جواز سفرك (بما في ذلك رقم جواز سفرك ونوع جواز السفر والجنسية الحالية والسابقة).

ادخل تفاصيل مقدم الطلب.

ادخل تفاصيل الاتصال الخاصة (بما في ذلك عنوان الفرد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها).

تحميل المستندات

ما هي المستندات المطلوبة؟

رمز التسجيل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

تعبئة نموذج طلب التأشيرة على بوابة التأشيرة.

نسخة ملونة واضحة من جواز السفر بتنسيق jpg / png / pdf ، بحد أقصى 500 كيلو بايت.

نسخة ملونة واضحة من جواز مرور الأمم المتحدة (UN LP) ، إن أمكن بتنسيق jpg / png / pdf ، بحد أقصى 500 كيلو بايت.

صورة شخصية حديثة ملونة بحجم صورة جواز السفر بخلفية بيضاء.

بعد الموافقة، سيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التأشيرة ، يحتوي على رابط لتنزيل تأشيرة COP28 UAE.

اشتراطات ضرورية

من الضروري ملاحظة أن جميع المشاركين الأجانب الذين يدخلون دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن يمتلكوا جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ دخولهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تفاصيل الرحلة ليست إلزامية في هذه المرحلة، ومع ذلك يُوصَى بحجز الرحلات بعد تسلّم تأشيرة كوب 28 مباشرة.

يجب إدخال تفاصيل الإقامة في أثناء عملية تقديم الطلب، أو يمكن تقديم معلومات حول مواقع الإقامة المقصودة.

علاوة على ذلك، لا يلزم وجود وثيقة تأمين طبي للسفر في أثناء طلب تأشيرة كوب 28، على الرغم من أنه ينصح بشدة بالحصول على تأمين طبي للسفر عند السفر إلى الخارج.

كما تجدر الإشارة إلى أن وقت الحصول على التأشيرة بعد اجتياز كل هذه الخطوات على نحو صحيح، يصل إلى 3 أيام كحد أقصى.

عند تقديم الطلب بنجاح مع المستندات المطلوبة، سيتلقى المتقدمون بريدا إلكترونيا لتقديم الطلب مع رقم طلبهم.

في حالة عدم الاستلام، يمكنهم تتبع حالة طلب التأشيرة الخاص بهم عبر رابط بوابة التأشيرة الخاص بالبريد الإلكتروني للتسجيل في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

صلاحيات التأشيرة

سيتم منح تأشيرة إلكترونية مجانية لـCOP28 UAE، بمجرد الموافقة عليها، مما يسمح بدخول مرة واحدة إلى الإمارات العربية المتحدة صالح لمدة 30 يوما عند الوصول.

في حال قرر حاملها مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة والعودة خلال COP28، يتعين عليه إعادة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة COP28 UAE باستخدام رقم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ولا يمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة إلا بعد الخروج من البلاد.

التأشيرة الصادرة صالحة أيضا للدخول في أي مطار دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستتوفر المزيد من التفاصيل حول رحلات المطار مع تقدم عملية التصميم.

وبالنسبة إلى المندوبين المسجلين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذين يحملون بالفعل تأشيرة صالحة لغير المقيمين للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، لا يزال يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة COP28 UAE، مع معالجة أي ازدواجية في التأشيرة.

وفيما يتعلق بالحاضرين المتجهين إلى المنطقة الخضراء في COP28 UAE الذين ليسوا مندوبين مسجلين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يلزم الحصول على تأشيرة زائر قياسية.

اعتمادا على الجنسية، قد تكون التأشيرات السياحية متاحة أيضا عند الوصول وفقا للوائح دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك، من الضروري لجميع المشاركين المسجلين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ التقدم بطلب للحصول على تأشيرة COP28 UAE قبل الوصول، وذلك باستخدام رابط طلب التأشيرة الموجود في البريد الإلكتروني لتأكيد التسجيل في الاتفاقية.