تعمل شركة “نخيل” للتطوير العقاري على استكمال مراحل مشروع فندق ومساكن “ريكسوس” على الواجهة البحرية من خلال مشروعها الجديد “بيتش ريزيدنسز ” في “جزر دبي”.

حيث أطلقت شركة “نخيل“، بالشراكة مع “إكسلسيور للعقارات ش.ذ.م.م”، مشروعها الجديد “بيتش ريزيدنسز ” في “جزر دبي” ضمن إطار المرحلة الثانية من مشروع “فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي” الفاخر على الواجهة البحرية والذي تم إطلاقه مؤخراً.

ويوفر هذا المشروع لقاطنيه نمط حياة أقرب إلى أجواء المنتجعات، حيث يمكنهم الاستمتاع بهدوء الواجهة البحرية على مقربة من قلب المدينة.



كما توفر المرحلة الثانية من مشروع “فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي” 331 وحدة سكنية تضم شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس من أربع غرف نوم مع تراسات فسيحة، ومنازل شاطئية جميلة مرفقة بحدائق. تتراوح مساحات هذه الشقق بين 93 و876 متراً مربعاً؛ وتضم غرفاً فسيحة، ومطابخ مدمجة، وشرفات واسعة مع إطلالات بانورامية على الشاطئ، ومساحات معيشة داخلية وخارجية.

وتتخذ هذه الشقق زوايا مثلى للحصول على إطلالات بانورامية كاملة على المناطق الطبيعية للمشروع؛ وتمتاز بأسقفها العالية ونوافذها الممتدة من السقف إلى الأرضية لضمان توفير أقصى قدر ممكن من الضوء الطبيعي والتهوية في المساحات الداخلية.

وسيحظى قاطنو هذه الشقق بمجموعة واسعة من المرافق بما في ذلك حمام سباحة للكبار والصغار، وحدائق في منصات البوديوم، ومطعم للوجبات الخفيفة على مستوى الشاطئ، ومنطقة ألعاب للأطفال.





و قالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة “نخيل”: “بعد الإقبال الكبير التي حظيت به المرحلة الأولى، نفخر بإطلاق “بيتش ريزيدنسز ” في “جزر دبي” ضمن إطار المرحلة الثانية من مشروع “فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي”.

ويجسد هذا المشروع قدرتنا على توفير تجارب معيشية استثنائية وتقديم أعلى معايير البنية التحتية والمرافق الحضرية في قلب دبي، وسيوفر بيئةً معيشية لا تضاهى لأولئك الذين يبحثون عن حياة فاخرة بطابع حضري على الواجهة البحرية”.



من جهته، قال فرانسوا بودان، رئيس تطوير الأعمال والشمول لدى “إنيسمور”: “نحن متحمسون لإطلاق بيتش ريزيدنسز ” في “جزر دبي” ضمن إطار المرحلة الثانية من مشروع “فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي” والذي سيضمن لقاطنيه الاستمتاع بأنماط حياة فاخرة ومريحة.

وسيتيح المشروع أنشطة مثالية للعائلات وتجربة سكنية استثنائية بطابع المنتجعات. واليوم، نحن نتطلع بشغف لاستقبال المقيمين والزوار لينعموا بالمزايا الفريدة التي توفرها علامة “ريكسوس” في قلب ملاذ شاطئي مثالي في “جزر دبي”.



ويؤكد إطلاق مشروع “فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي” وعد شركة “نخيل” بتشييد مجتمعات تنعم “بالسعادة والازدهار”؛ وهو أول منشأة فندقية وسكنية فاخرة تُشيّد في “جزر دبي”، وسيوفر للمقيمين والزوار نفس مستوى الخدمة ووسائل الرحة التي تشتهر بها منتجعات “ريكسوس” في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المرافق الرياضية، والترفيهية، والصحية، ويشمل ذلك المساحات المشتركة، والمقاهي، والمطاعم المشهورة، وخيارات الترفيه المتنوعة. وسيضم كل واحد من المباني ردهة مصممة على الطراز الفندقي، ومرافق خاصة لتحميل وتنزيل الركاب، ومسابح على طراز “إنفينيتي”، ومركز للياقة البدنية.

ويتربع “فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي” على خليج صغير منعزل في “جزر دبي”، ويتمتع بشاطئ طوله 700 متر يمكن لجميع المقيمين الوصول إليه بشكل مباشر.



وتتألف “جزر دبي” من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية بمسافة تبعد حوالي 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي وكذلك من المطار والموانئ البحرية الرئيسية.

وستحتضن الجزر إلى جانب ” فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي”، أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً تتنوع بين منتجعات فاخرة وصحية وفنادق بوتيك وأخرى عائلية وصديقة للبيئة، لتغدو “جزر دبي” بذلك ركيزة داعمة لطموح دبي بتعزيز قطاعي السياحة والضيافة.



إضافةً إلى ذلك، سيدعم مشروع “فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي” خطة دبي الحضرية 2040 الهادفة إلى زيادة عدد الفنادق وإنشاء مجتمعات صحية نابضة بالحياة.

