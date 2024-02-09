

في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيئي، دعت المنظمة العربية للسياحة العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي في 25 فبراير تحت شعار “نحو سياحة بيئية مستدامة”.



وأكدت المنظمة أن الاحتفال بيوم السياحة العربي يتزامن مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة، مشيرة إلى أهمية التنوع البيئي في دعم القطاع السياحي بالعالم العربي، حيث يمكن أن يكون مصدرًا للجذب السياحي وفرصة للاستثمار المستدام.



وأوضحت المنظمة أن السياحة والبيئة يمثلان قطاعين يتكاملان معًا من خلال التركيز على السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه يستند إلى عدة جوانب توضح العلاقة بين السياحة والتنوع البيئي.



ومن بين الجوانب المهمة التي تظهر العلاقة بين السياحة والتنوع البيئي:



جاذبية الوجهات الطبيعية: حيث تشمل المناظر الطبيعية والحياة البرية المتنوعة والمناطق الطبيعية المحمية والمحميات البيئية والتي تشكل وجهات سياحية مميزة تعتمد على التنوع البيئي.



السياحة البيئية: وهي تركز على استكشاف الطللاحتفال بيوم السياحة العربي في 25 فبراير تحت شعار “سياحة بيئية مستدامة”.بيعة والتفاعل مع البيئة من خلال مختلف الأنشطة مثل المشي في الطبيعة وركوب الدراجات ومراقبة الطيور.



الحفاظ على الموارد الطبيعية: من خلال تشجيع السياحة المستدامة وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تحافظ على الموارد الطبيعية.



التوعية والتثقيف: من خلال تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيئي بين السياح والمجتمعات المحلية.



وترى المنظمة أن تطوير الاستثمارات السياحية من خلال التنوع البيئي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة.



وفي هذا السياق، تشير المنظمة إلى عدة محاور يجب اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، منها:



– تحليل وفهم التنوع البيئي في المنطقة المستهدفة للاستثمار السياحي.

– تطوير مشاريع سياحية مستدامة تستفيد من التنوع البيئي بشكل مستدام.

– تشجيع السياحة البيئية وتطوير البنية التحتية البيئية.

– التعاون مع المجتمع المحلي وتنظيم الأنشطة الترفيهية البيئية.

وتعتبر المنظمة أن تكامل هذه الجوانب يمكن أن يسهم في تنمية استثمارات سياحية مستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وبالتالي جعل المقاصد السياحية بيئة جاذبة للاستثمارات السياحية والسائحين على حد سواء.



ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصادات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

المنظمة تدعو العالم العربي للإحتفال بيوم السياحة العربي بتاريخ 25 فبراير وتطلق شعارها " نحو سياحة بيئية مستدامة "



تدعو #المنظمة_العربية_للسياحة #العالم_العربي للإحتفال بــ #يوم_السياحة_العربي الذى يتوافق مع مولد #الرحالة_العربي_إبن_بطوطة بتاريخ 25 فبراير تحت شعار… pic.twitter.com/zXzjWm0YQL — المنظمة العربية للسياحة (@Arabtourism_org) February 8, 2024